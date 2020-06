View this post on Instagram

🍉 WATERMELON MOHITO 🍉⁣ ⁣ This is the most refreshing drink ever and so cooling on a hot day! You can use sugar free lemonade and leave out the sugar also to keep it healthy! ⁣#summervibes ⁣ Makes 2 large glasses ⁣ ⁣ Ingredients:⁣ – 4 cups chopped watermelon ⁣ – 2 Limes, quartered⁣ – Handful of fresh mint leaves ⁣ – 6 Tbsp crushed ice ⁣ – 1/2 cup lemonade ⁣ – Optional :1-2 tsp sugar ⁣ ⁣ Instructions:⁣ 1. Blend your watermelon until smooth⁣ 2. Muddle your mint and lime in a seperate cup. If you are adding sugar add this to this mixture too.⁣ 3. To assemble, place the mint and lime mixture in the glass, followed by 3 Tbsp crushed ice and fill 3/4 of the cup with watermelon juice and the remaining 1/4 with lemonade. ⁣ 4. ENJOY!