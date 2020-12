Das Wetter ist grau, der Nebel kriecht dir unter die Kleidung und der Nieselregen trübt deine Sicht – ganz klar: Die Schnupfenzeit steht vor der Tür! Aber keine Sorge, wir haben für dich die wichtigsten Tipps gesammelt, um dich so gut es geht durch die Erkältungszeit zu bringen.

Heiß, heiß Baby!

Wenn eines in der kalten Jahreszeit nicht fehlen darf, dann ist das gewiss eines: literweise Heißgetränke. Bereits vorbeugend kannst du selbstgemachten Ingwertee trinken. Dazu ein daumengroßes Stück Ingwer in Scheiben schneiden, den Saft einer halben Zitrone auspressen und mit einem halben Liter kochendem Wasser aufgießen. Sobald das Wasser etwas abgekühlt ist, einen Teelöffel Honig einrühren und schon ist dein antibakterieller Heiltrunk ready to sip!

Foto: Dominik Martin / Unsplash

It’s getting hot in here …

… so take of all your clothes. Genau so ist es: Denn in der Erkältungszeit gibt es nicht Wohltuenderes als ein heißes Bad zu nehmen. Wer außerdem noch auf den richtigen Badezusatz setzt, wird sich schnell wieder wohler in seiner Haut fühlen. Wie wäre es zum Beispiel mit der veganen Erkältungszeit Bade-Essenz von Kneipp mit Eukalyptus? Ohne Paraffin-, Silikon- und Mineralöle sorgt es mit ätherischen Ölen und pflanzlichen Pflegewirkstoffen für noch mehr Entspannung in der Wanne. Besonders der Eukalyptus wirkt anregend und wohltuend auf die Atemwege. Happy bathing liebe missen!

Foto: Kneipp

Breath in and ouuuut

Wo wir schon bei den Atemwegen sind: Über einem Wasserbad dunsten kann bei einer Erkältung und Unwohlsein wahre Wunder bewirken. Dafür einfach eine Handvoll offenen Kamillentee in einem weiten Topf zum Kochen bringen. Anschließend legst du dir ein Handtuch über den Kopf, hältst den Kopf über den Topf und atmest den angenehmen Dampf tief ein. Nach zehn Minuten freuen sich nicht nur deine Atemwege über diese Extraportion Feuchtigkeit, sondern auch deine Haut. Aufgrund des warmen Dampfes öffnen sich die Poren und die Haut kann somit die pflegende Inhaltsstoffe deiner Gesichtscreme besser aufnehmen.

Foto: Max van den Oetelaar / Unsplash

Running on air

Eines darf man bei einer leichten Erkältung nicht vergessen: Frische Luft ist das Um und Auf! Wer sich fit genug fühlt, sollte einen kleinen Spaziergang in der Nachbarschaft wagen – natürlich innerhalb aller gesetzlichen Regelungen. Ansonsten hilft auch regelmäßiges Lüften der Räume, in denen man sich aufhält. So verhindert man nicht nur, dass eventuelle Viren aus dem Zimmer gefegt werden, sondern es sorgt auch für eine Extraportion Sauerstoff. Du wirst sehen: Nach einer Runde Stoßlüften fühlst du dich bestimmt gleich ein bisschen besser.

via GIPHY