In Florida sorgt ein Angler gerade für Schlagzeilen. Denn der junge Mann hat offenbar ein Delfin-Baby aus dem Meer gefischt, nur um damit anschließend für ein Instagram-Foto zu posieren. Besonders tragisch: nur wenige Tage später fand man ein totes Delfin-Kalb am selben Ort, an dem das Foto geschossen wurde.

Expert:innen gehen davon aus, dass es sich dabei um das gleiche Jungtier handelt.

Delfin-Baby wird für Insta-Schnappschuss aus dem Wasser geholt und stirbt wenig später

Ein passionierter Angler aus Jacksonville, Florida, postete kürzlich einen Schnappschuss mit einem Delfin-Baby auf seinem Instagram-Account. Der junge Mann dürfte sich dabei aber nicht in einem Tierpark befunden haben, sondern in der Bucht Nassau Sound im Nordosten Floridas. Auf dem Bild hält er das Tierbaby stolz in seinen Händen. Dazu schrieb er laut Daily Mail: „Welch einmalige Gelegenheit, einen Delfin als Beifang von der Küste aus zu fangen“. Daraufhin entbrannte ein regelrechter Shitstorm, der kurze Zeit später noch weitaus größere Ausmaße annehmen sollte.

Denn nur wenige Tage später fand man in derselben Bucht ein totes Delfin-Kalb. User:innen tobten auf dem mittlerweile privat gestellten Instagram-Account des Anglers. Wie er gegenüber der Lokalzeitung News4Jax beklagte, bekam er nach seiner Aktion sogar Todesdrohungen. Denn viele beschuldigen den Mann, für den Tod des Delfins verantwortlich zu sein.

Experten sind sicher: Es ist das gleiche Delfin-Baby

Laut der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) soll die Rückenflosse des toten Tieres mit der des Baby-Delfins auf dem Instagram-Foto übereinstimmen. Das sei deshalb so aussagekräftig, da Delfinflossen ein einzigartiges Merkmal der Tiere sind und man sie anhand dessen leichter unterscheiden kann. Auch Dr. Quincy Gibson, Professorin für Küsten- und Meeresbiologie, geht davon aus, dass es sich bei dem toten Delfin um jenen auf dem Foto handelt, wie sie gegenüber News4Jax feststellt.

Gibson sei sich außerdem ziemlich sicher, dass der Meeres-Säuger noch am Leben war, als der Schnappschuss entstand. Gleichzeitig merkt sie aber an: „Es besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass er erst kurz bevor sie ihn aus dem Wasser geholt haben, gestorben ist“, so die Meeresbiologin. „Aber anhand der Berichte, des Fotos und der Art und Weise, wie sich die Leute auf dem Foto verhalten, sieht es so aus, als hätten sie ihn gefangen“. Dementsprechend gehe sie davon aus, dass der Delfin in den Armen des Anglers noch gelebt habe.

Behörden ermitteln jetzt gegen den Angler

Ob es sich bei dem Tod des Jungtieres nun um Tierquälerei handelt oder der Baby-Delfin aus anderen Gründen gestorben ist, sollen Ermittlungen zeigen. Für den Insta-Poser könnte die Foto-Aktion allerdings noch ein Nachspiel haben. Denn die US-Behörden ermitteln jetzt wegen des Verstoßes gegen den „Marine Mammal Protection Act“, dem Gesetz zum Schutz der Meereslebewesen. Eine Anklage wurde bisher aber noch nicht erhoben. Dafür muss erst die genaue Todesursache feststehen.