Eine Influencerin aus Thailand hat einen Mega-Shitstorm ausgelöst, nachdem sie eine Fledermaus-Suppe gegessen hat. Das Video teilte sie dann auf Social Media. Jetzt könnte das außergewöhnliche Mahl sogar noch heftigere Konsequenzen haben.

Denn der jungen Frau droht nun eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.

Influencerin filmt sich beim Essen einer Fledermaus-Suppe

Eigentlich betreibt die thailändische Influencerin Phonchanok Srisunaklua ihren YouTube-Kanal „Gin Zap Bep Nua Nua“ (zu Deutsch: „Iss scharf und lecker“) recht erfolgreich. Darin probiert sie, wie der Name bereits verrät, verschiedene Gerichte vor laufender Kamera. Doch mit einer Speise hat die junge Frau jetzt wohl eine Grenze überschritten. Denn ein Clip zeigt sie dabei, wie sie eine Suppe verspeist, in der ganze Fledermäuse schwimmen.

Dabei präsentiert sie eines der toten Tiere, das noch als Ganzes zu erkennen ist und beginnt, Stück für Stück abzunagen – nicht mal vor den Flügeln macht sie Halt. Das Video, das mittlerweile von ihrem Account gelöscht wurde, ist mit Sicherheit nichts für schwache Nerven. Eine andere öffentliche Person hat noch den Videobeweis! Diesen solltet ihr jedoch nur ansehen, wenn ihr bereits gegessen habt …

Während Phonchanok das Fleisch des Tieres als „köstlich“ bezeichnet, ringen die YouTube-User:innen nach Worten. Viele sind fassungslos, dass die Thailänderin ein derartiges Tier isst. „Wenn du sterben willst, stirb allein. Niemand wird es dir übel nehmen. Aber wehe, du löst eine Pandemie aus“, hieß es etwa in den Kommentaren. Auch ein weiterer User zeigte sich entsetzt über die Aktion: „Wenn du krank wirst, belästige nicht die Ärzte und Krankenschwestern“.

Angst vor Zoonosen

Der Grund für die Wut der YouTube-Community kommt höchstwahrscheinlich daher, dass viele Angst vor sogenannten Zoonosen haben. Also Infektionskrankheiten, die von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragen werden können. Dazu zählen etwa Tollwut, Schweinegrippe, Vogelgrippe usw. Vor allem Fledermäusen wird oft nachgesagt, dass sie viele Krankheitsträger in sich tragen.

Wie der thailändische Wildtierarzt Pattaraphon Maneeon gegenüber The Thaiger erklärt, kann bereits das Berühren von Speichel, Blut und Haut riskant sein. Dass jemand eine Fledermaus-Suppe isst, „sollte weder in Thailand noch irgendwo sonst auf der Welt passieren“, erklärt der Arzt. Laut Telegraph infizieren sich außerdem jährlich bis zu 400.000 Menschen allein nur in Südostasien und Südchina, nach einem solch außergewöhnlichen Essen, mit gefährlichen Viren.

Jetzt drohen bis zu fünf Jahre Haft

Die Aktion könnte für die Influencerin nun heftige Konsequenzen haben. Denn ihr wird nicht nur vorgeworfen, ihre eigene Gesundheit sowie die der anderen zu gewähren – sie hat mit dem Verspeisen der Fledermaus auch gegen ein Gesetz verstoßen. In Thailand gelten Fledermäuse nämlich als geschützte Tiere. Damit tritt auch das Gesetz zur Erhaltung und zum Schutz der Wildtiere in Kraft.

Phonchanok soll nun sogar verhaftet worden sein. Denn sie habe mit dem öffentlichen Teilen des Videos zudem gegen den Computer-Related Crimes Act von 2007 verstoßen. Für all diese Taten drohen ihr nun bis zu fünf Jahre Haft oder eine hohe Geldstrafe von umgerechnet fast 13.500 Euro.