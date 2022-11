Donald Trump sorgt Anfang der Woche für Aufsehen: Er verkündet, dass er bei der US-Präsidentenwahl 2024 erneut für die Republikaner antreten will. Eine echte Überraschung für viele von uns – aber nicht alle. So sahen die „Die Simpsons“ Trumps erneute Kandidatur bereits im Jahr 2015 voraus.

Tatsächlich ist die Erfolgsquote der 35-jährigen Kultserie, wenn es um Vorhersagen geht, mittlerweile erschreckend hoch.

„Die Simpsons“ und Donald Trump

Die Kult-Zeichentrick-Familie „Die Simpsons“ hat mal wieder die Zukunft vorhergesagt. Den Ausbruch von Ebola, die Tiger-Attacke auf Siegfried und Roy oder das Coronavirus waren lange bei der Show bevor sie überhaupt eintrafen. Aber vor allem, was Donald Trump betrifft, scheinen die Macher einen echt guten Riecher zu haben.

Zur Erinnerung: bereits im Jahr 2000 sagte sie voraus, dass Trump einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. In einer Folge ist Lisa Simpson als zukünftige US-Präsidentin zu sehen. Ihr Vorgänger ist Donald Trump, der ihr einen ordentlichen Schuldenberg hinterlässt. In einem Statement gibt sie ab, dass „wir eine ganze Menge Mist von Präsident Trump geerbt haben“. Weise Worte, liebe Lisa. Tja und jetzt ist es schon wieder passiert …

Macher sahen Trumps erneute Kandidatur voraus

Am Dienstag hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump verkündet, dass er ein weiteres Mal für die Präsidentschaftswahl in den USA antreten möchte. 2021 musste er sich gegen den Demokraten Joe Biden geschlagen geben. Doch diese Niederlage wollte der 76-Jährige offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Die nächste Wahl findet nun 2024 statt.

Und tatsächlich sahen „Die Simpsons“ Trumps erneute Kandidatur bereits im Jahr 2015 voraus. Das beweist jetzt auch der Showrunner der Simpsons, Al Jean. Er teilte auf Twitter das Standbild einer Szene mit Homer Simpson, der in der Luft schwebt. Am unteren Bildrand sieht man ein Wahlkampfschild mit der Aufschrift „Trump 2024“. Dazu schreibt Jean: „Wie 2015 vorhergesagt.“ 2015 war das Jahr, in dem Trump zum ersten Mal als Bewerber bei Präsidentenwahl angetreten war.

Simpsons Weissagungen treffen immer wieder ein

Generell dürften die Simpsons, was das Thema Präsidentenwahl betrifft, wohl mehr wissen, als der Rest der Welt. Denn im Jahr 2008 zeigt eine Folge der Simpsons, wie Homer bei der US-Präsidentenwahl versucht, Barack Obama zu wählen. Doch eine defekte Wahlmaschine ändert seine Stimme auf den republikanischen Herausforderer John McCain. Vier Jahre später, bei der Wahl zwischen Obama und Mitt Romney, musste in Pennsylvania tatsächlich eine Wahlmaschine ausgetauscht werden, da sie aus Stimmen für Obama Stimmen für Romney machte.

