Der französische Arzt und Astrologe Nostradamus lebte im 16. Jahrhundert. Seine kryptischen Vorhersagen werden immer wieder durchforstet, um herauszufinden, was die Zukunft so bringt. Und diese verheißen meist nichts Gutes. Und das steht 2023 an:

Der berühmteste Seher der Geschichte sagte den Aufstieg Hitlers und die Anschläge vom 11. September voraus.

Blick in die nahe Zukunft

Bei seinen 6338 Aussagen soll Nostradamus zu 70 Prozent ins Schwarze treffen. So soll er 1555 neben dem 11. September und dem Ukraine-Konflikt auch den Tod der Queen vorausgesagt haben. Mario Reading, Autor und Nostradamus-Experte, zitiert in seinem Buch „Nostradamus: Complete Prophecies for the Future“ folgende Passage: „Die Präambel besagt, dass Königin Elizabeth II. circa 2022 im Alter von etwa 96 Jahren sterben wird. Fünf Jahre vor dem Alter, das ihre Mutter zum Todeszeitpunkt hatte“. Verblüffend, denn in der Tat starb Elisabeths Mutter, bekannt als „Queen Mum“, mit 101 Jahren, ganze fünf Jahre später als ihre Tochter. Und was sagt der große Prophet für 2023 voraus? Wem die Gegenwart schon reicht, der sollte jetzt besser nicht weiter lesen. Denn die Zukunft der Menschheit beschreibt Nostradamus in rätselhaften und dunklen Versen, die uns die Haare zu Berge stehen lassen.

Nostradamus sieht 4 große Themen

1. Große Wirtschaftskrise

Für das Jahr 2023 sieht Nostradamus eine große Wirtschaftskrise auf uns zukommen. Nach einer Pandemie, zahlreichen Lockdowns und dem Ukraine-Konflikt stimmen ihm da viele Experten zu. „So hoch wird der Scheffel Weizen steigen“, verkündet der Seher, „dass der Mensch seinen Mitmenschen fressen wird“. Klingt ziemlich unangenehm, vor allem, da die steigenden Lebenshaltungskosten uns bereits zu schaffen machen. Bleibt zu hoffen, dass der Kannibalismus eher als poetische Beschreibung zu verstehen ist.

2. Dritter Weltkrieg

Des Weiteren sagt Nostradamus den Ausbruch des dritten Weltkriegs voraus. Experten vermuten in der Aussage, dass sich der Ukraine-Konflikt ausweiten könnte. „Sieben Monate der große Krieg, tote Menschen durch böse Taten“, heißt es in seiner Abschrift. Worin das Licht am Horizont darin zu sehen wäre, dass der Krieg bald um sein sollte und kein allumfassendes nukleares Armageddon auf uns zukommt. In einem weiteren Zitat soll er nicht von „Getöteten, sondern Begrabenen“ sprechen, die nach dem Krieg aus ihren Verstecken an die Oberfläche kommen.

3. Marsbesuch not!

Derweil soll sich auch am Mars einiges tun. „Das Licht des Mars wird erloschen“ schreibt Nostradamus und vernichtet damit jegliche Hoffnung, dass bald Menschen den Mars besuchen könnten. Optimistischere Deutungen sehen darin, dass die Menschheit kurz vorm Durchbruch der Marsbesiedelung steht. Hey Elon Musk hat immerhin erst 2029 für den ersten Marsbesuch angekündigt.

4. Neuer Papst

Und auch für den Papst werden einige Aussagen des Mystikers 2023 zugeordnet. Er soll in dem Jahr zurücktreten und ein „bedrohlicher Führer“ wird seinen Platz einnehmen.

Umstrittene Prophezeiungen

Wer sich jetzt gleich zur nächsten Schaufel für den Bunkerbau greift, dem sei gesagt, dass Nostradamus Verse relativ schwer zu entschlüsseln sind. In seinen Vorhersagen vermied er gern die chronologische Einordnung seiner Vorhersagen, sowie auch eine inhaltliche Festlegung. Diese Vorgehensweise erlaubt viel Raum für Interpretationen. Wir wollen daher unseren Optimismus nicht verlieren.

Glaubt ihr an die Vorhersagen des Nostradamus? Ist für mich nicht mehr als Science-Fiction Ein bisschen mulmig wird mir schon dabei

