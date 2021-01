Weltweit feiern die Simpsons Erfolge. Erschreckend hoch ist auch die Erfolgsquote der 30-jährigen Kultserie, wenn es um Vorhersagen geht. Trump als Präsident, die Tiger-Attacke auf Siegfried und Roy oder das Coronavirus waren lange bei der Show bevor sie eintrafen.

Ob die Simpsons Autoren wohl hellseherische Kräfte besitzen?

Hier sind die Top 14 der Simpsons Weissagungen

1. Donald Trump wird US-Präsident

„Barts Blick in die Zukunft“ Staffel 11, Folge 17

Wer hätte wohl im Jahr 2000 daran gedacht, dass Trump einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden würde? Na die Simpsons natürlich! In der Folge aus 2000 ist Lisa Simpson als zukünftige US-Präsidentin zu sehen. Ihr Vorgänger ist Donald Trump, der ihr einen ordentlichen Schuldenberg hinterlässt. In einem Statement gibt sie ab, dass „wir eine ganze Menge Mist von Präsident Trump geerbt haben“. Weise Worte liebe Lisa.

2. Die Tiger Attacke von Siegfried und Roy

„Vom Teufel besessen“ Staffel 5, Folge 10

Die Simpsons parodieren in der Episode von 1993 die berühmten Entertainer Siegfried & Roy. Darin werden die beiden während eines Casinoauftritts von einem trainierten weißen Tiger angegriffen. Traurige Realität wird die Folge 10 Jahre später. Roy Horn wird während einer live Performance von einem weißen Tiger angegriffenen und schwer verletzt.

3. Der Pferdefleischskandal

„Freund oder Feind!“ Staffel 5, Folge 19

In der 1994 ausgestrahlten Folge mischt die Kantinenköchin Doris verschiedene Pferdeteile in das Mittagessen der Schüler von Springfield. Damit prophezeite die Show den wohl größten Lebensmittelbetrug Europas. 2013 wird in als Rindfleisch deklarierten Produkten Pferde-DNA festgestellt. Das Pferdefleisch wurde unter die anderen Fleischsorten gemischt und so teurer verkauft.

4. Der dreiäugige Fisch

“Frische Fische mit drei Augen” Staffel 2, Folge 4

Bart fängt in dieser Folge aus 1990 einen dreiäugigen Fisch namens Blinky aus dem Fluss beim Kraftwerk. Gute 10 Jahre später wird in einem Reservoir in Argentinien genau so ein dreiäugiger Fisch entdeckt. Ein Zufall, dass das Reservoir mit Wasser aus einem Kernkraftwerk gespeist wurde?

5. Die Autokorrekturfunktion auf Handys

“Lisa auf dem Eise” Staffel 6, Folge 8

In der 1994 ausgestrahlten Folge nehmen sich die fiesen Schulmobber der Springfield Elementary Kearney und Dolph Martin vor. Sie schnappen sein Newton-Gerät und wollen ein Memo machen. Als sie darauf „Beat up Martin“ schreiben wird daraus „Eat Up Martha“. Verärgert über die schlechte Handschrifterkennung werfen sie Martin das Teil an den Kopf. Dazu mit der Feststellung, dass es das einzige wäre, wozu es gut sei. Damit machten sich die Simpsons über den gerade von Apple veröffentlichten Newton, den Vorfahren des iPhones lustig. Nitin Ganatra der ehemalige Direktor für die Entwicklung von iOS-Anwendungen erzählte später in einem Interview mit Fast Company, dass ihnen nach der Folge klar wurde, dass sie unbedingt die Tastaturfunktion richtig hinbekommen mussten.

6. Der große Disney Deal

„Kennst du berühmte Stars” Staffel 10, Folge 5

In der 1998 ausgestrahlten Folge wird ein Drehbuch mit Homer-Tonhöhen bei 20th Century Fox produziert. Ein Schild vor dem Hauptsitz des Studios zeigt, dass es sich dabei um eine Abteilung von Walt Disney handelt. Im Dezember 2017 erschüttert ein Deal die Unterhaltungsbranche. Die Walt Disney Company übernimmt einen Großteil von Robert Murdochs 21st Century Fox. Das Medienkonglomerat hat auch Zugang zu Klassikern wie „Avatar“, die „X-Men“ Reihe und „The Simpsons“.

7. Die Erfindung der Smart Watch

“Lisas Hochzeit” Staffel 6, Folge 19

In der 1995 ausgestrahlten Folge wird eine Uhr vorgestellt, die auch als Telefon genutzt werden kann. Und 20 Jahre später wird diese Erfindung zur Realität und die Apple Watch vorgestellt.

8. Fehlerhafte Wahlautomaten

“Der Tod kommt dreimal” Staffel 20, Folge 4

Erinnert ihr euch an den US-Skandal mit den fehlerhaften Wahlautomaten in 2012? Damals ordnete ein Automat Wählerstimmen von Barack Obama seinem republikanischen Gegner Mitt Romney zu. Nur vier Jahre zuvor sieht man bei den Simpsons Homer wie er bei den US-Parlamentswahlen versucht für Barack Obama zu stimmen. Aber die Maschine ändert seine Stimme jedes Mal zu dem damaligen republikanischen Konkurrenten John McCain. Na, wenn das mal kein Zufall ist.

9. Die Entdeckung der Higgs-Boson-Gleichung

„Der Zauberer der immergrünen Terrasse“ Staffel 8, Folge 1

In einer Folge von 1998 wird Homer zum Erfinder und schreibt eine komplizierte Gleichung an die Tafel. Der Wissenschaftler Dr. Simon Singh bestätigte später, dass es sich dabei um jene Gleichung handelte, die die Masse des Higgs-Boson-Teilchens vorhersagt. Erst 14 Jahre nach der Ausstrahlung der Folge gelingt es den Physikern, den Beweis der Formel anzutreten.

10. Die Lady Gaga Performance

“Lisa wird gaga” Staffel 23, Folge 22

Im Jahr 2012 tritt Lady Gaga für die Stadt Springfield auf. In einer spektakulären Show fliegt sie dabei durch die Luft. Vielleicht hat Lady Gaga sich die Folge als Inspiration genommen. Denn fünf Jahre später fliegt sie vom Dach des Houston NRG Stadium in der Super Bowl-Halbzeitshow.

11. Der Ausbruch von Ebola

„Die Saxophon-Geschichte“ Staffel 9, Folge 3

Die Simpson Fans sind sich einig: Die Show soll den Ebola Ausbruch von 2014 bereits 17 Jahre zuvor prophezeit haben. In der Szene aus den 90ern liegt Bart krank im Bett. Lisa schlägt Marge vor, ihrem kranken Bruder ein Buch vorzulesen, dass über die schlimmen Folgen eines Ebola-Ausbruchs berichtet. Das Virus wurde zwar erstmals 1976 entdeckt, war aber in den 90er Jahren nicht besonders verbreitet. Und Jahre später sollte das Virus dann die Nachrichten beherrschen.

12. Der “Game of Thrones” Plot-Twist von “Daenerys Targaryen“

„Die Sklavsons “ Staffel 29, Folge 1

In einer der letzten Folgen von „Game of Thrones“ schockiert Daenerys Targaryen ihre Fans, als die soeben noch so nette Kahleesi mit ihrem Drachen das bereits kapitulierte King’s Landing verwüstet und tausende unschuldiger Menschen tötet. Die GOT Fans sahen diesen Plot-Twist nicht kommen. Die Simpsons wohl schon. In der Episode aus 2017 spiegeln sich Elemente der Serie inklusive des dreiäugigen Raben wider. In einer Szene erweckt Homer einen Drachen und verbrennt damit ein ganzes unschuldiges Dorf, während die Familie zuschaut.

13. Das Virus aus China

„Marge wird verhaftet“ Staffel 4, Folge 21

In dieser Folge geht es um eine neue Art von Virus, das seinen Ursprung in China hat. Der gute Homer bestellt einen Entsafter aus China. Beim Verpacken der Ware landet das Virus in dem Paket und dann bei den Simpsons. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und die Viren verbreiten sich. Das soziale Netzwerk ist sich einig: in dieser Folge wurde das Coronavirus vorhergesagt. Übrigens: In einer anderen Simpsons Episode wird erwähnt, dass die Menschheit im Jahr 2020 von einem gefährlichen Virus heimgesucht werde.

14. Die Apokalypse am 20. Jänner 2021

“Treehouse of Horror XXXI” 32 Staffel – 4 Folge

Eine Vorhersage, die noch nicht eingetreten ist, und im Hollywood Special am 1. Novembers des Vorjahres in den USA ausgestrahlt wurde. Darin wird gezeigt wie Springfield am Tag der Amtseinführung des US-Präsidenten in Schutt und Asche liegt. Klar das ist reine Fiktion mit der die Simpsons Macher hoffentlich nicht recht behalten. Aber solch ein “Doomsday Szenario” ist durch den kürzlichen Sturm auf das Kapitol für einige Simsons-Fans näher gerückt. Auch bei der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Jänner ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder zu Ausschreitungen kommt.