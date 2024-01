Wir befinden uns aktuell in einem saisonalen Stimmungstief und sind dementsprechend nicht so gut gelaunt. Denn die eisigen Temperaturen machen einigen von uns ziemlich zu schaffen. Aber, damit ist jetzt Schluss! Denn wir haben eine Lösung für schlechte Laune im Winter gefunden: Mood-Booster-Lebensmittel.

Wir verraten euch, welche Lebensmittel euch helfen können, schlechte Laune zu besiegen!

Diese Lebensmittel bringen gute Laune

Dass das Wetter unsere Laune beeinflussen kann, ist wohl keine große Überraschung. Wir befinden uns mitten im Winter – heißt: es ist kalt und finster. Bei den aktuellen Temperaturen die Wohnung zu verlassen, macht nicht gerade gute Laune. Und am liebsten würden wir uns alle unter unserer kuscheligen Decke verstecken und nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber nicht nur das: Denn gemeinsam mit der Kälte kickt auch das saisonale Stimmungstief wieder! Wir sagen der schlechten Laune jetzt aber den Kampf an und verraten euch, welche Lebensmittel euch helfen können, die schlechte Laune zu besiegen.

Denn unsere Ernährung wirkt sich nicht nur auf unseren Körper aus, sondern auch auf unsere Psyche und damit auch unsere Stimmung. Enormer Fast Food-Konsum kann beispielsweise auf die Laune schlagen und sogar Depressionen begünstigen, wie etwa eine amerikanische Studie zeigt. Gesundes Essen hingegen stärkt nicht nur unser Immunsystem, sondern auch unsere Psyche. Es gibt Lebensmittel, die als absolute Mood Booster gelten und unsere Stimmung aufhellen können. Schauen wir uns gemeinsam an, welche das sind!

1. Ingwer

Mit dem Verzehr von Ingwer schlagt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe! Zum einen habt ihr einen Immun-Booster, der euch an kalten Tagen im Winter warm hält. Und zum anderen bringt Ingwer außerdem auch eure Laune wieder in Schwung bringt. Denn er ist einfach ein Alleskönner! Die Knolle wirkt nicht nur antibakteriell, sondern löst durch seinen Inhaltsstoff Gingerol auch Glückshormone aus. Notiert euch also das Wundermittel auf eurer nächsten Einkaufsliste!

2 Avocado

Das nächste Happy Food auf unserer Liste ist die Avocado! Diese köstliche grüne Beere ist nicht nur eine Nährstoffbombe, sondern kann sich auch positiv auf unsere Laune auswirken. Sie liefert nämlich den wichtigen Baustoff Tryptophan. Dieser hat die großartige Power, gute Laune auszulösen! Zudem kann der regelmäßige Verzehr der Frucht unseren Hormonhaushalt ins Gleichgewicht bringen.

3. Bananen

Vorhang auf für den nächsten Mood Booster: Bananen! Die gelbe Tropenfrucht ist nämlich reich an Vitaminen und gilt als DER Stimmungsaufheller schlechthin. Bananen erhöhen nicht nur den Serotonin- und Dopaminspiegel, sondern liefern uns unglaublich viel Kraft und Energie. Wem also der Winter so richtig zu schaffen macht, der möge sich eine leckere Banane gönnen.

4. Nüsse

Nüsse sind doch unsere All-Time Begleiter im Alltag, oder? Wir verzehren sie als Nervennahrung oder zum Snacken zwischendurch. Aber wusstet ihr auch, dass sie zudem der ultimative Mood Booster sind, um unsere schlechte Laune bekämpfen? Win-win! Egal, ob Haselnüsse, Mandeln, Cashew-Nüsse oder Walnüsse: In jedem Fall verscheuchen sie unser Stimmungstief! Sie liefern uns beispielsweise Mineralstoffe, Kalium und Magnesium, weshalb sie als super gesund zählen. Durch das Verspeisen von Nüssen werden die Funktionen des Nervensystems sowie der Energiestoffwechsel angekurbelt und dadurch gestärkt.

5. Dunkle Schokolade

Das Beste komm natürlich zum Schluss: Schokolade! Ja, auch das braune Gold tut unserer Seele gut – und zwar wirklich. Vor allem dunkle Schokolade gilt als Mood Boster. Denn wie Avocado enthält sie ebenfalls Tryptophan. Allerdings in etwas geringeren Menge. Dennoch aktiviert Schokolade beim Verzehr unser Belohnungssystem und erhöht den Serotonin- und Dopaminspiegel und regt die Freisetzung von Endorphinen an. Deshalb macht uns der leckere Süßkram auch so glücklich!