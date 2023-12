Aktuell überrollt uns eine große Krankheitswelle: Von Covid, über Grippe bis hin zu grippalen Infekten – gefühlt unser halbes Umfeld liegt zurzeit krank im Bett und kämpft gegen die verschiedensten Bakterien und Viren. Aber was können wir tun, um unser Immunsystem gerade jetzt noch mehr zu stärken und so zu vermeiden, dass es auch uns erwischt? Unser Tipp: Auf die richtigen Lebensmittel setzen!

Wir verraten euch, wie ihr eure Abwehrkräfte mit dem richtigen Essen unterstützen könnt.

Diese Food-Booster stärken das Immunsystem

Es ist nichts Neues, dass vor allem in der kalten Jahreszeit viele Menschen erkranken. Anfang Dezember meldete die Österreichische Gesundheitskasse ÖGK in einer Aussendung rund 300.000 Krankenstände. Neben Corona-Infektionen feiert vor allem die Grippe ein Comeback. Wie bei allen Infektionen spielt neben Hygiene auch unser Immunsystem eine wichtige Rolle, um Bakterien und Viren abzuwehren. Durch eine bewusste Ernährung können wir unser Immunsystem, und damit unser Schutzschild gegen Infektionen, stärken.

Es gibt einige Lebensmittel, die unsere Abwehrkräfte besonders gut unterstützen. Welche das sind, verraten wir euch hier:

1. Ingwer

Der Geschmack ist für manche zwar gewöhnungsbedürftig, aber Ingwer ist SUPER gesund! Er beinhaltet den entzündungshemmenden Stoff Gingerol, der auch antibakteriell wirken kann. Außerdem eignet sich Ingwer gut zum Verarbeiten als Tee, Smothie oder in einer Suppe. Viele Menschen greifen heute auch auf den „Ingwer-Shot“. Dieser hat sich übrigens als ultimativer Immun-Booster durchgesetzt. Den Shot kann man easy vorbereiten oder im Markt fertig zubereitet kaufen. In diesem Sinne: „One Ginger-Shot a day keeps the doctor away!“ 😉

2. Zitrusfrüchte

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Zitrusfrüchte sind healthy! Denn sie beinhalten Vitamin C, das für unser Immunsystem besonders wichtig. Es unterstützt nicht nur unsere Abwehrkräfte, sondern wirkt auch antibakteriell. Also ein wahrer Superheld im Kampf gegen eine Erkältung. Egal ob Orangen, Mandarinen, Zitronen oder Grapefruits – sie alle enthalten reichlich Vitamine. Also, greift zu!

3. Zwiebel und Knoblauch

Viele verziehen das Gesicht alleine schon beim Gedanken an rohen Verzehr von Zwiebel und Knoblauch. Dabei sind sie absolute Superfoods und gesunde Hausmittel, die Erkältungen vorbeugen und lindern sollen. Dank der antiviralen Eigenschaften von Knoblauch, werden klassische Erkältungssymptome eingedämmt. Die für manche weniger appetitlich duftenden Knollen stecken voller Antioxidantien. Traut euch und gebt dem gesunden Duo eine Chance!

4. Nüsse

Ein weiteres Lebensmittel, das unser Immunsystem stärkt, sind Nüsse. Sie dienen nicht nur als wertvolle Eiweißlieferanten, sondern kräftigen uns durch die Omega-3-Fettsäuren, die sie enthalten. Unser Körper wird zusätzlich mit wichtigen Nährstoffen, wie Selen, Kupfer, Zink und Vitamin E beliefert. Übrigens: Zink baut die Nasen- und Rachenschleimhaut auf, was besonders wichtig für die Viren-Abwehr ist!

5. Karotten

Und zu guter Letzt: Karotten. Das vitaminreiche Gemüse sollte auf alle Fälle in den Winterspeiseplan aufgenommen werden! Karotten sind gute Lieferanten des Beta-Carotins, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Dieses Gemüse wirkt antioxidativ auf unseren Körper und hinterlässt dadurch einen positiven Effekt auf unser Immunsystem. Wer sich also schützen will, dem sei eine Portion an Karotten geraten!