So schön der Geruch von Tannenzweigen, Lebkuchen und Punsch auch ist, die Weihnachtszeit kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Irgendwie ist es oft die stressigste Zeit im Jahr – ob privat oder in der Arbeit. Besonders vier Sternzeichen müssen sich heuer auf eine turbulente Zeit einstellen.

Diese Tierkreiszeichen erleben dieses Jahr eine besonders anstrengende Weihnachtszeit:

Löwe

Der Löwe ist ein Sommerkind. Die dunkle Jahreszeit schlägt sich oftmals auch auf sein Gemüt und am liebsten würde er gerne von November bis März Winterschlaf halten. Leider geht das nicht und der Winter 2020 bringt alles andere als Ruhe, vor allem bis Weihnachten. Denn auf das Sternzeichen warten vor allem im Privatleben sehr turbulente Seiten, die es auch mal an seine Grenzen bringt. Für den Löwen heißt es diesen Winter also durchhalten und sich daran erinnern, dass auch der Frühling nicht allzu lange auf sich warten lässt.

Skorpion

Der Skorpion fühlt sich wohl im Winter. Die Jahreszeit ist genauso wie auch die Persönlichkeit des Sternzeichens: melancholisch. Doch dieses Jahr wird es eher hektisch. Der Skorpion muss sich vor allem in der Weihnachtszeit mit alten Geistern auseinandersetzen: Die Entscheidungen, die er Anfang des Jahres getroffen hat, holen ihn jetzt ein. Das bedeutet auch, dass er seinen Emotionen auf den Grund gehen muss: Ein Unterfangen, das dem Sternzeichen überhaupt nicht gefällt.

Schütze

Der Schütze fröstelt bereits nur beim Gedanken an Kälte und Schnee. Und auch dieses Jahr wird er sich im November und Dezember alles andere als geborgen fühlen. Während andere ihre Geschenke in Ruhe und Ausgelassenheit besorgen, wartet der Schütze meist bis zum letzten Moment. Das wird ihm heuer zum Verhängnis und besonders die Tage vor dem 24. Dezember werden für den Schützen extrem stressig.

Steinbock

Der Steinbock hätte nach dem anstrengenden Jahr, das nun zu Ende geht, einfach gerne ein idyllisches Weihnachten. Doch bis es erst einmal zu Bescherung kommt, muss das Sternzeichen einen langen, holprigen Weg bestreiten. Wie so oft kommen ihm Alltagsstress und Arbeit dazwischen. Wirklich genießen kann der Steinbock die Weihnachtszeit deshalb nicht.