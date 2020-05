Am 7. Mai dürfen wir uns noch einmal auf ein ganz besonderes Himmelsspektakel freuen. Denn dann erstrahlt ein Supermond die Nacht.

Und den sollten wir ganz besonders genießen, denn es ist der letzte des Jahres.

Vollmond im Mai: Letzter Supermond des Jahres

Den Vollmond am 7. Mai solltest du auf keinen Fall verpassen. Denn er ist der vierte und somit der letzte Supermond des Jahres. Und dabei kommt der Mond der Erde besonders nahe. Denn er ist in dieser Nacht etwa 359.650 Kilometer von unserem Planeten entfernt. Dadurch erscheint der Vollmond noch größer und heller als sonst. Bereits am Morgen des 6. Mai nähert er sich der Erde besonders nahe. Am 7. Mai um 12:45 Uhr wird er dann schließlich zum Vollmond.

Der Mond umkreist die Erde im Mai innerhalb von 27 Tagen, 7 Stunden und 43 Minuten. Doch dabei ist der Abstand zwischen Erde und Mond nicht immer gleich. Denn er Erdtrabant bewegt sich nicht auf einer sogenannten kreisrunden Bahn. Stattdessen ist seine Umrundung elliptisch. Und daher schwankt seine Erdnähe. Wenn er den nächsten Punkt zur Erde während einer Vollmondphase erreicht, spricht man schließlich von einem sogenannten Supermond.

Das musst du über den Vollmond im Mai wissen

Der Supermond im Mai kommt der Erde nicht nur besonders nahe, sondern beeinflusst einerseits unser Sternzeichen und hat andererseits auch Auswirkungen auf die Erde selbst. Zwar sind diese Auswirkungen nur in den Anfängen erforscht, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben dadurch höher ist. Außerdem führt die Nähe des Mondes zum Beispiel zu sogenannten Springfluten, da dieser die Gezeiten beeinflusst, oder zu einer erhöhten Spannung der Erdkruste.