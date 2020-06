Die Ex-“Bachelor”-Kandidatin Wioleta Psiuk, die 2019 im TV um das Herz von Bachelor Sebastian Preuss kämpfte, hat nun einen neuen Mann an ihrer Seite. Und dieser ist kein Unbekannter. Denn dabei handelt es sich um Alexander Hindersmann. 2018 konnte er “Bachelorette” Nadine Klein von sich überzeugen und bekam schließlich die letzte Rose. Nach zwei Monaten endete die Beziehung allerdings auch schon wieder.

Nun hat der 31-Jährige eine neue Frau an seiner Seite. Das “Bachelor”-Paar machte seine Liebe nun mit einem gemeinsamen Bild auf Instagram öffentlich.

Neues “Bachelor”-Paar: Liebesgestädnis bei Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann

Das “Bachelor”-Universum hat nun ein neues Paar hervorgebracht. Dabei handelt es sich um Wioleta Psiuk, die erst vergangenes Jahr ihr Glück bei Bachelor Sebastian Preuss versuchte, und Alexander Hindersmann. Der 31-Jährige kämpfte in der fünften Staffel von “Die Bachelorette” um das Herz von Nadine Klein. Nachdem sie ihm die letzte Rose schenkte, waren die beiden nach der Show noch zwei Monate lang zusammen. Nun hat sich Alexander wieder verliebt. Die neue Frau an seiner Seite stellte er seinen Fans jetzt auf seinem Instagram-Account vor. Mit einem gemeinsamen Bild von ihm und Wioleta machte er die Beziehung der beiden nun öffentlich. Zudem machte er seiner neuen Liebe unter dem süßen Instagram-Foto außerdem ein romantisches Liebesgeständnis. “Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite. Wir sind glücklich und das ist die Hauptsache“, schreibt der 31-Jährige sichtlich verliebt.

Kurze Liaison mit “Bachelorette” Nadine Klein

2018 nahm Alexander Hindersmann an der fünften Staffel des TV-Formats “Die Bachelorette” teil. Dabei kämpfte er mit 19 anderen Single-Männern um das Herz von Bachelorette Nadine Klein. Im Finale erhielt er von Nadine schließlich die letzte Rose. Doch das Liebesglück war nur von kurzer Dauer. Denn nur knapp zwei Monate nach dem Ende der Sendung trennten sich die beiden. Wie Nadine Klein damals im Interview mit RTL verriet, habe es mehrere Gründe gegeben, die zu dem Liebes-Aus führten. So soll unter anderem die Tatsache, dass die beiden sich in einer TV-Show kennenlernten und ihre Beziehung nach der Sendung auch weiterhin in der Öffentlichkeit fortführten, ein Grund für die Trennung gewesen sein. Zudem habe auch das Thema Eifersucht zu dem Aus der beiden geführt.