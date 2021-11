In Brasilien haben Forscher eine bislang unbekannte Dinosaurierart entdeckt. Der Dino war nur einen Meter lang und lebte vor 70 bis 80 Millionen Jahren. Besonders verblüffend: Die neue Art hatte einen Schnabel und keine Zähne.

Und die Forscher fragen sich, wie sich der Dinosaurier wohl ernährt haben könnte.

Neue Dinosaurierart in Brasilien entdeckt

Für Fans der Kreidezeit dürfte diese Nachricht jetzt besonders spannend sein: Brasilianische Wissenschaftler haben die fossilen Überreste einer recht ungewöhnlichen Dinosaurierart entdeckt. Das versteinerte Skelett war bei Ausgrabungen an einer Landstraße im südlichen Bundesstaat Paraná gefunden worden und auch ein Name wurde schnell gefunden: „Bertha„!

Berthasaura leopoldinae: o primeiro terópode brasileiro sem dentes. Fóssil foi identificado a partir de parceria entre Museu Nacional, Coppe e Universidade do Contestado, e abre novas discussões sobre o grupo.https://t.co/K2GCsEPYxd#ufrj #museunacional #dinossauro pic.twitter.com/HGRHegj612 — UFRJ (@ufrj) November 18, 2021

„Bertha“ („Berthasaura leopoldinae“) war zum Todeszeitpunkt noch recht jung, wog etwa acht bis zehn Kilogramm und kam auf eine Höhe von etwa einem Meter. Ihre Studie veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Nature„. Darin bezeichneten sie ihre Entdeckung als „einen der vollständigsten Dinosaurier, die in Brasilien aus der Kreidezeit gefunden wurden“. Der kleine Saurier gehört zur Gruppe der Theropoden, was eine Reihe von Fragen aufwirft.

Wie hat sich „Bertha“ ernährt?

Eine Frage, die die Forscher beschäftigt ist: Wie genau hat sich Bertha ernährt? Theropoden waren Fleisch- oder Allesfresser – mit Zähnen. Die neu entdeckte Art hatte jedoch nur einen hornigen Schnabel. Da der kleine Saurier keine Zähne aufweise, stelle sich die Frage, von was er sich ernährt habe, erklärte der an der Forschung beteiligte Paläontologe Geovane Alves Souza. „Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass er kein Fleisch gefressen hat“. Viele Vögel etwa nutzten dafür ihre Schnäbel. „Höchstwahrscheinlich war er ein Allesfresser, der in einer unwirtlichen Umgebung lebte“.

Übrigens: Falls ihr euch fragt woher die Namens-Inspiration kommt. Die neue Dinosaurier-Art ist nach Bertha Lutz benannt, einer 1976 verstorbenen angesehenen brasilianischen Wissenschaftlerin und Feministin, sowie nach der brasilianischen Kaiserin und Förderin der Naturwissenschaften aus dem 19. Jahrhundert, Maria Leopoldine.