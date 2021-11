Während sich in den letzten zwei Pandemie-Jahren nicht wirklich viel verändert hat (Hello Lockdown Nr. 89302), sieht es in der Datingwelt etwas anders aus. Denn durch die Zeit, die viele Menschen daheim verbringen, ist ihnen bewusst geworden, was sie wirklich wollen. Doch wie sehen die Dating Trends im Jahr 2022 aus?

Bumble, die „Female First“ Dating-App gibt eine erste Prognose!

1. The Resetters

Die Pandemie hat für Singles zahlreiche Veränderungen gebracht, aber viele haben sich angepasst und sich per Videochat und auf virtuellen Dates kennengelernt. Auch jene, die eigentlich nicht viel mit Social Media und Co am Hut haben. Aber mal ehrlich: In den letzten zwei Jahren war es wirklich ganz schön schwer, jemanden im realen Leben kennenzulernen. Und jemanden mit Mund-Nasen-Schutz im Gesicht anzusprechen, kommt in etwa auf das Gleiche, wie wenn man seine Fotos in der Dating-App mit etlichen Filtern bearbeitet. 2022 steht also wieder ganz im Zeichen von „Reset“. Denn man wagt Neues und geht über seine Grenzen.

2. Explori-dating

Auch wenn Menschen jetzt nach etwas Neuem suchen, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie mit festgelegten Erwartungen ans Dating herangehen. Ganz im Gegenteil – die Pandemie hat dazu geführt, dass sich sehr viele Singles die Frage stellen, was für einen „Typ“ von Partner oder Partnerin sie sich überhaupt vorstellen. Die Antwort: Keinen! Denn viele wollen einfach mal ausprobieren und sehen, wohin sie die Reise bringt. An ein bestimmtes Aussehen wollen sie sich dabei nicht heften.

3. Hobby Dates

Sei es backen, wandern oder sticken – unzählige Personen haben in den letzten zwei Jahren ein neues Hobby entwickelt. Immerhin hatte man ja auch mehr als genug Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Das zeigt sich jetzt auch beim Dating. Denn viele Singles planen ihre Dates rund um die neuen Lieblingsaktivitäten. Das macht es leichter nach der langen Pause wieder ins aktive Daten zu kommen und über gemeinsame Interessen eine Verbindung aufzubauen.

4. Consciously Single

Für Singles dreht sich im Jahr 2022 alles darum, den einen besonderen Menschen zu finden, nicht einen beliebigen. Während der Pandemie ist einigen klar geworden, dass es vollkommen in Ordnung ist, eine Zeit lang single zu sein. Man entscheidet sich bewusst für das Single-Dasein und geht achtsamer und bewusster damit um, wie, wann und wen man datet. Und wenn man dann die eine Person gefunden hat, ist das Gefühl der Verbundenheit umso schöner!

5. Dry Dating

Wir waren im Lockdown, dann waren wir wieder frei und jetzt sind wir wieder zu Hause. Für manche war und ist es eine Achterbahnfahrt aus Wein und Cocktails, aber viele Menschen haben ihren Alkoholkonsum auch reduziert. Obwohl es zu den wohl beliebtesten Aktivitäten gehört, sich mit seinem Date auf einen Drink zu treffen, können sich mittlerweile einige Personen vorstellen, auch ohne Alkohol zum ersten Mal auf seinen potenziellen neuen Partner zu treffen. Klar, ein kleiner Drink kann vielleicht helfen, die Nervosität zu lindern – aber nüchtern hat man auf alle Fälle auch viel Spaß 😉