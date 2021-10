Schlechte Dates hatten wir schon alle mal. Aber was, wenn einfach nur ein kleiner Anstoß fehlt, um ein Date wieder so richtig in Schwung zu bringen? Mit diesen kleinen Tricks gelingt es dir auf jeden Fall.

Diese Fragen sind die Antwort auf jede unangenehme Gesprächspause.

1. Die Frage nach dem Lieblingsfilm

Bei Dates passiert es bekanntlich immer wieder, dass es zu der gefürchteten unangenehmen Stille kommt. Man weiß nicht, worüber man sich unterhalten soll. Eigentlich findet man sich aber recht sympathisch, trotzdem stockt der Gesprächsflow. In dem Fall kann die Frage nach dem Lieblingsfilm wahre Wunder bewirken – denn egal, was euer Dating-Partner/eure Dating-Partnerin antwortet, sagt einfach, ihr hättet ihn nicht gesehen. Auf diese Weise könnt ihr nicht nur sicherstellen, dass das Gespräch wieder in Gang kommt. Es zeigt euch außerdem, ob euer Date daran interessiert ist, den Film mal mit euch anzusehen.

via GIPHY

2. Wenn Geld keine Rolle mehr spielt

Manchmal kommt man aus dem langweiligen Smalltalk-Kreislauf einfach nicht mehr raus. Wenn ihr eurer Gegenüber wirklich kennenlernen und das Gespräch auf das nächste Level heben wollt, dann stellt folgende Frage: „Was würdest du alles tun, wenn Geld ab sofort gar keine Rolle mehr in deinem Leben spielen würde?“ Damit könnt ihr direkt erkennen, welche Persönlichkeit sich wirklich hinter der Person versteckt. Bleibt euer Date auf einer sehr oberflächlichen Ebene oder macht er/sie sich Gedanken, was man mit den unbegrenzten finanziellen Mitteln alles angehen könnte? Die Frage gibt mehr Einblicke in die Persönlichkeit eines Menschen, als man meinen könnte.

via GIPHY

3. Wofür brennt euer Date?

Manchmal gefällt uns unser Dating-Partner/unsere Dating-Partnerin so gut, dass einem vor Aufregung einfach kein interessantes Thema zum Diskutieren mehr einfällt. Deswegen rutscht man immer wieder in das große Smalltalk-Loch, von dem man doch eigentlich weg möchte. Wenn ihr euer Date wirklich näher kennenlernen und sehen wollt, ob ihr wirklich zusammenpasst, dann bietet sich folgende Frage an: „Wofür brennst du derzeit am meisten?“ So fordert man die Person auf, sich wirklich Gedanken über die Frage zu machen, über sich selbst zu reflektieren und die Antwort möglichst verständlich und nachvollziehbar zu erklären.

via GIPHY