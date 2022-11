Es gibt Menschen, die ihre Gefühle einfach nicht verbergen können. Egal ob Freude, Wut, Trauer oder Begeisterung – sie lassen ihren Emotionen einfach immer freien Lauf. Eine Eigenschaft, die auch etwas mit dem jeweiligen Sternzeichen zu tun hat.

Diese drei Tierkreiszeichen haben ihre Emotionen meist nicht unter Kontrolle.

Widder

Widder können sehr temperamentvoll sein. Sie haben unglaublich viel Energie und lassen sich nur allzu gern von ihren Emotionen leiten. Vor allem, wenn sie sich freuen, stecken sie ihr ganzes Umfeld mit ihrer Positivität an. Aber manchmal wollen sie einfach mit den Hörnern durch die Wand. Daher lässt sich der Widder von Natur aus von echten Kleinigkeiten reizen. Wer sich einem Widder in die Quere stellt, dem zeigt er dann vielleicht sogar seine Hörner. Der beste Tipp für den Widder: einfach mal alles rauslassen und sich zum Beispiel beim Sport so richtig auspowern.

Skorpion

Skorpione gelten als mindestens genauso emotional reizbar wie der Widder. Sie verneinen es meist, wenn man sie fragt, ob sie schnell aus der Haut fahren. Das liegt daran, dass der Skorpion seine Impulsivität selbst gar nicht wahrnimmt. Im Gegensatz zum Widder kommt der Skorpion nicht ganz so schnell wieder zur Ruhe. Wer sich also mit dem Sternzeichen anlegt, der braucht Geduld und Nerven aus Stahl. Skorpione sind auch bekannt dafür, dass sie eine halbe Ewigkeit brauchen um zu verzeihen.

Löwe

Sie gelten als die Könige der Tiere. Und auch das Sternzeichen Löwe ist vom Charakter her dominant, willensstark und mächtig. Wenn sie stolz oder besonders glücklich sind, lassen sie es alle wissen. Aber, wennn ihnen etwas nicht passt, überlegen Löwe-Geborene nicht lange. In aller Deutlichkeit sagen sie, was sie stört und wählen dabei direkte Worte und keine sanften Umschreibungen. Was raus muss, das muss eben raus. Wenn der Löwe so richtig aus der Haut fährt, verfällt er nicht selten in alte Kindheitsmuster zurück. Wichtig ist es, einem Löwen immer reichlich Aufmerksamkeit zu schenken. Fühlt sich das Sternzeichen nicht ganz ernstgenommen macht ihn das nur noch wütender.