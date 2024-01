Manchmal, wenn eine Entscheidung besonders schwerfällt und unser Kopf gegen unseren Bauch kämpft, wünschen wir uns ein Zeichen. Denn das kann uns die richtige Richtung deuten. Für drei Sternzeichen geht dieser Wunsch jetzt in Erfüllung. Denn sie bekommen ein eindeutiges Warnsignal aus dem Universum …

… auf das sie wirklich hören sollten.

Widder

Schon klar, liebe Widder: Ihr habt es nicht so mit kosmischen Phänomenen. Doch vielleicht ist es 2024 an der Zeit, dass ihr diese Denkweise mal überarbeitet und etwas offener dafür werdet. Denn eines steht fest: Das Universum möchte euch gerade etwas sagen und sendet euch unübersehbare Zeichen. In eurem Fall sogar Warnsignale. Denn ihr steht vor einer schwerwiegenden Entscheidung, die eure gesamte Zukunft beeinflussen könnte. Macht ihr es oder nicht? Nachdem Kopf und Bauch geteilter Meinung sind, wisst ihr nicht, wie ihr handeln sollt. Überlasst die Sache doch einfach dem Universum. Denn es wird euch zu gegebener Zeit den Weg weisen.

Zwillinge

Als Zwilling seid ihr mehr als sprunghaft. Eine Beziehung mit euch aufzubauen, gestaltet sich daher als SEHR schwieriges Unterfangen. Doch jetzt ihr erstmal selbst in der Lage, dass ihr ein Verlangen nach einer Person verspürt, bei der ihr euch nicht sicher seid, ob es eine Zukunft hat. Rational zu entscheiden hat hier nur wenig Sinn, dafür sind eure Gefühle viel zu stark. Wie wäre es allerdings, wenn ihr mal einen Blick ins Universum richtet? Denn es wird versuchen, euch mittels kosmischer Energien ein Warnsignal zu schicken. Wenn es so weit ist, dann werdet ihr es mit Sicherheit merken. Tipp: Hört besser drauf …

Krebs

Dass Krebse der Astrologie und all den mystischen Phänomenen, die damit einhergehen, nicht gerade abgeneigt sind, wisst ihr wohl selbst am besten. Daher ist es auch kein Wunder, dass so ziemlich jede kleine Regung als Zeichen des Universums wahrgenommen wird. Immerhin hat euch das in der Vergangenheit schon ziemlich weit gebracht, also warum jetzt damit aufhören? Denn es könnte ein Warnsignal auf euch zukommen, dass ihr auf keinen Fall ignorieren solltet. Warum? Weil es euch vor einer gewaltigen Fehlentscheidung bewahrt, die früher oder später große Auswirkungen auf euer Leben haben könnte.