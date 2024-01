Es ist wieder so weit: die Phase der Sternzeichen hat gewechselt, womit wir uns aktuell in der Wassermann-Season befinden. Wir können uns auf jede Menge Optimismus, kreativen Wandel und auch ein bisschen Chaos einstellen.

Was das für alle Sternzeichen bedeutet, verraten wir hier.

Wassermann

Der Wassermann verspürt aktuell eine große Welle an Energie, die ihm kreativen Input für seine Pläne verschafft. Mit vollster Motivation stürzt sich das Sternzeichen jetzt auf das, was ihm wirklich wichtig ist.

Fische

Sie selbst wissen es wohl am besten: in der kalten Jahreszeit ist nicht wirklich etwas mit Fischen anzufangen. Es läuft viel schief und das Sternzeichen ist oft ziemlich grantig. Ein bisschen dauert es noch, bis die Wassermann-Season überstanden ist.

Widder

Der Widder kann sich in der Wassermann-Season endlich entfalten. Auch wenn sein Vorsatz für 2024 etwas gedauert; bis er an Fahrt aufnimmt, ist das Sternzeichen jetzt voll in seinem Element. Nur weiter so!

Stier

Der Jänner ist vorüber, womit schon mal eine erste Hürde für den Stier geschafft ist. Denn er hasst Neuanfänge und fühlt sich erst dann wohl, wenn Dinge vertraut sind. Gute Nachrichten: spätestens im

Februar hat sich das Sternzeichen an sämtliche Veränderungen gewöhnt.

Zwillinge

Es gibt wohl kaum ein Tierkreiszeichen, das aktuell optimistischer ist, als der Zwilling. Er freut sich auf den Frühling und malt sich schon all die wunderbaren Dinge aus, die bevorstehen. Das macht sich auch beruflich bemerkbar. Denn dank der Wassermann-Season ist das Sternzeichen so fleißig wie nie.

Krebs

Der Krebs spürt die positive Veränderung, die die starke Wassermann-Season mit sich bringt. Für das Sternzeichen bedeutet das, dass es bereit dazu ist, mehr aus sich herauszukommen und sich endlich das zu greifen, was es immer schon haben wollte.

Löwe

Was Wassermänner und Löwen gemeinsam haben? Sie lieben die Freiheit. Good News! Im Februar ergibt sich eine ganz besondere Chance für das Tierkreiszeichen, um sich selbst zu verwirklichen und dabei weder an Personen noch an Orte gebunden zu sein.

Jungfrau

Transformation steht für die Jungfrau 2024 ganz hoch im Kurs! Die Basis dafür existiert bereits, in der Wassermann-Season kann das Sternzeichen dank neu gewonnener Energie einen weiteren Grundstein legen. Persönlich sowie beruflich wird sich einiges tun!

Waage

Die Waage wird in der Wassermann-Season den Wert einer ganz speziellen Person erkennen. Dabei stehen auch eine Veränderungen in der Denkweise des Tierkreiszeichens an. Denn plötzlich gibt es nicht mehr nur eine Person, auf die sich die Waage konzentriert, sondern zwei.

Schütze

Schützen sollten sich besser warm anziehen. Denn die Wassermann-Season bringt nicht nur positive Dinge mit. Das Sternzeichen ist gezwungen, sich mit sich selbst auseinander zu setzen und einige grundlegende Fragen zu beantworten.

Skorpion

Dem Skorpion fällt es aktuell schwer, sich fallen zu lassen. Seine Gedanken sind überall, nur nicht dort, wo sie sein sollten. Um das Chaos in seinem Kopf zu beseitigen, sollte sich das Sternzeichen in erster Linie emotional öffnen.

Steinbock

Für den Steinbock fällt die Wassermann-Season diesmal besonders gut aus. Denn der kleine Funken Optimismus, der ihm die letzten Wochen über gefehlt hat, kehrt jetzt endlich in seinen Geist zurück. Damit ist er jetzt endlich im neuen Jahr angekommen.