Zachery Ty Bryan wurde durch die 90er-Kultserie „Hör mal, wer da hämmert“ bekannt. Nun ist der Schauspieler wegen schwerer Körperverletzung verhaftet worden. Darüber berichten jetzt mehrere US-Medien. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Schauspieler mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam macht.

Bryan wurde bereits im Jahr 2020 verhaftet.

„Hör mal, wer da hämmert“-Star Zachery Ty Bryan verhaftet

Durch seine Rolle in der TV-Serie „Hör mal, wer da hämmert“ wurde Zachery Ty Bryan in den 90ern weltbekannt. In der Serie spielte er von 1991 bis 1999 Tim Allens ältesten Sohn Brad Taylor. Doch nach seiner Rolle in der beliebten Sendung wurde es karrieretechnisch eher ruhig um den mittlerweile 41-Jährigen. Er hatte zwar einige Kurzauftritte, wie zum Beispiel in dem Blockbuster „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ oder den Serien „Buffy“ und „Cold Case“, die erhoffte Hollywood-Karriere blieb allerdings aus. Doch nun sorgt Zachery Ty Brian mit negativen Schlagzeilen um sein Privatleben für Aufsehen.

Zachery Ty Bryan bei einem Presse-Event im Jahr 2016. Bild: Joshua Blanchard/Getty Images

Polizei-Anruf wegen „schwerer Körperverletzung“

Laut dem US-Portal TMZ wurde der ehemalige Kinderstar am Freitag wegen „schwerer Körperverletzung“ verhaftet. Dem Bericht zufolge habe die Polizei zuvor einen Anruf wegen eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau in einem Wohnhaus in Eugene, einem Ort im US-Bundesstaat Oregon, erhalten. Die Polizei sei daraufhin zu dem Haus gefahren.

Als die Beamten eintrafen, sei Bryan nicht anwesend gewesen. Sie konnten ihn aber kurze Zeit später ausfindig machen. Der Schauspieler sei daraufhin in ein naheliegendes Gefängnis gebracht worden. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Auch der Name der anderen beteiligten Person wurde in dem Bericht nicht genannt. Der Fall erinnert aber ganz stark an einen ähnlichen Vorfall, der vor ca. drei Jahren passierte.

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2020

Im Oktober 2020 wurde der ehemalige Kinderstar schon mal wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen. Er soll seine damalige Freundin in einer Wohnung gewürgt und sie im Anschluss mit der Abnahme des Mobiltelefons daran gehindert haben, Hilfe zu holen. 2021 musste er sich dafür sogar vor Gericht verantworten. Laut TMZ gab Zachery Ty Bryan bei der Verhandlung damals zu, seine Freundin tatsächlich bedroht und angegriffen zu haben. Er habe sie dabei nach eigenen Angaben aber nicht verletzt. Durch das Schuldbekenntnis entging einer Gefängnisstrafe. Der ehemalige Serien-Star wurde allerdings zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt und musste an einem Programm gegen häusliche Gewalt teilnehmen.