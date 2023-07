In Großbritannien musste sich Schauspieler Kevin Spacey nach zahlreichen Vorwürfen wegen sexueller Gewalt vor Gericht verantworten. Nach einem vierwöchigen Prozess in London wurde er jetzt jedoch freigesprochen.

Spacey hat in der Vergangenheit bereits einen Prozess gewonnen.

Prozess gegen Kevin Spacey

Im Zuge der #metoo Bewegung wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Anschuldigungen gegen Schauspieler Kevin Spacey laut. Schauspieler Anthony Rapp warf ihm etwa sexuelle Übergriffe vor. Vorwürfe, die unter anderem zur Folge hatten, dass sich Studios wie Netflix von dem Star distanzierten. Und auch rund um seine Zeit in London sei es zu sexuellen Übergriffen gekommen, behaupteten einige Männer. Konkret kam es jetzt zu einer Klage, in der vier Männer behaupteten, dass Kevin Spacey sie angegriffen hatte. Die Anschuldigungen reichten von sexuell aggressiven Kommentaren, Griffen in den Schritt bis hin zu sexuellem Missbrauch in Form von oralem Geschlechtsverkehr ohne Einverständnis. Die Vorfälle sollen laut den Klägern in der Zeit von 2001 bis 2013 geschehen sein.

Spacey bestritt die Vorwürfe vehement und erklärte in einzelnen Fällen, dass es sich um einvernehmliche Beziehungen handelte. In den vergangenen viereinhalb Wochen stellte er sich dem Prozess in Großbritannien. Eine zwölfköpfige Jury befand den Schauspieler schließlich heute nach einer mehrtägigen Beratung in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Spacey wurde also freigesprochen.

Schauspieler bedankt sich nach Freispruch

In einem ersten Pressestatement äußert sich der Schauspieler jetzt zu dem Sieg vor Gericht. „Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen verstehen können, dass ich nach dem, was heute geschehen ist, eine Menge zu verarbeiten habe. Aber ich möchte sagen, dass ich den Geschworenen sehr dankbar bin, dass sie sich die Zeit genommen haben, alle Beweise und Fakten sorgfältig zu prüfen, bevor sie zu ihrer Entscheidung kamen“, so Spacey. „Und ich fühle mich durch das heutige Ergebnis demütig.“

Es ist übrigens nicht der erste Fall, den Spacey gewinnt. Nachdem zwei Zivilklagen gegen ihn zurückgezogen wurden, gewann der Schauspieler 2022 auch den Prozess gegen den Schauspieler Anthony Rapp.