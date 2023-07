Netflix veröffentlicht am 16. August eine Dokumentarserie über den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard mit dem Titel „Depp vs. Heard“. Im Fokus der Serie soll laut der Streaming-Plattform auch die Rolle der sozialen Medien stehen.

Der Prozess begann im April 2022 und endete im Juni desselben Jahres.

Dokumentarserie über Prozess zwischen Johnny Depp & Amber Heard

Knapp ein Jahr ist der Prozess zwischen den beiden nun schon her. Er begann im April 2022 und endete ein paar Monate später mit der Urteilsverkündung am 1. Juni. Worum es ging? Zur Erinnerung: Der „Fluch der Karibik“-Schauspieler verklagte seine Ex-Frau Amber auf 50 Millionen US-Dollar.

Er warf ihr vor, sie habe ihn in einem Artikel in der Washington Post aus dem Jahr 2018 verleumdet, in dem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete. Namentlich hatte sie den Schauspieler jedoch nie erwähnt. Danach erhob die Darstellerin Gegenklage und behauptete, der 60-Jährige habe sie in ihrer Beziehung regelmäßig missbraucht und verlangte ebenfalls Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar.

Das Urteil: Die Geschworenen befanden beide für schuldig, den jeweils anderen verleumdet zu haben. Doch das US-Gericht in Fairfax, Virginia, gab Johnny Depp im Großteil der Anklagepunkte recht und wies die meisten der Vorwürfe zurück, die Heard gegen Depp erhoben hatte. Amber musste schließlich 10,35 Mio. Dollar an Schadensersatz an ihren Ex-Mann zahlen. Auch Depp musste aufgrund von Verleumdung durch seinen Anwalt, Adam Waldman, der gegenüber Daily Mail die Missbrauchsvorwürfe als „Schwindel“ bezeichnet hatte, zwei Millionen Dollar Schadenssatz an die „Aquaman“-Darstellerin zahlen.

Große Aufmerksamkeit in den Sozialen Medien

In den Sozialen Medien bekam der Prozess sehr viel Aufmerksamkeit. Er wurde sogar per Livestream übertragen. Auf Twitter, TikTok und Co. überschlugen sich Videos und Meinungen zu dem Prozess der beiden Stars. Es war ein Spektakel. Und genau darum soll es unter anderem in der Dokumentarserie, die am 16. August erscheint, auch gehen: Die Rolle, die die Sozialen Medien in dem Prozess gespielt haben.

Laut der Netflix-Beschreibung sollen Aussagen beider Parteien „Seite an Seite“ dargestellt werden. Dabei sollen sowohl Nachrichten als auch Kommentare von Social Media hinzugezogen werden. Zur Erinnerung: Auf TikTok übertraf die Unterstützung von Johnny Depp bei weitem die von Amber Heard. So wurde zum Beispiel der Hashtag #JusticeforJohnnyDepp auf der Plattform mehr als 10,6 Milliarden Mal aufgerufen.

Auch wenn Netflix versichert, dass sich die Doku-Serie zum Ziel gemacht hat, ein „neutrales Bild“ von dem Hollywood-Prozess zu malen, ist es doch eine Gratwanderung. Denn die Produktion profitiert selbst von der Hetze, die damals rund um den Prozess des Paares entstanden ist.