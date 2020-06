Es gibt Menschen, die einfach immer alles perfekt machen wollen. Denn mit Rückschlägen können sie einfach nicht umgehen und zu versagen ist ihre größte Angst. Und das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Sternzeichen haben große Angst davor zu scheitern.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt zu den perfektionistischen unter den Sternzeichen. Sie hat stets einen ganz genauen Plan im Kopf, der genau so umgesetzt werden muss, wie sie sich das vorgestellt hat. Alles andere ist in ihren Augen versagen. Spontanität ist so gar nicht ihr Ding. Stattdessen will die Jungfrau immer alles unter Kontrolle haben und den Ton angeben. Klappt das einmal nicht, hat sie sofort das Gefühl gescheitert zu sein und den Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden. Ihr ist es extrem wichtig nach Außen hin perfekt zu wirken und will deshalb ja nichts dem Zufall überlassen.

Steinbock

Ähnlich ist es auch beim Steinbock. Denn auch dieses Sternzeichen hat für alles einen Plan und ganz genaue Strukturen. Vor allem im Job will er immer alles richtig machen und macht sich deshalb ständig über jede noch so unwichtige Kleinigkeit Gedanken. Sobald etwas mal nicht ganz so läuft, wie geplant oder eine Rückmeldung vom Chef kommt, hat der Steinbock schon das Gefühl versagt zu haben. Und das macht ihm Angst. Denn immerhin lebt er davon, für alles gelobt zu werden. Er zerdenkt jede Situation bis ins kleinste Detail und verliert sich dabei viel zu oft in seiner stressigen Gedankenwelt. Dieses Sternzeichen sollte sich öfter mal eine Auszeit gönnen.

Zwillinge

Zwillinge sind im Gegenteil zum Steinbock eigentlich sehr spontane Menschen, die auf Abenteuer und Aufregung stehen. Wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen, verlassen sie sich allerdings immer auf andere. Denn sie selbst wollen nicht dafür verantwortlich sein, wenn sie die falsche Entscheidung treffen und ein Plan in die Hose geht. Auch das ist die Angst davor zu versagen, die diesem Sternzeichen oft im Weg steht. Zwillinge fürchten sich vor den möglichen Konsequenzen einer falschen Entscheidung und lassen es deshalb lieber gleich sein.