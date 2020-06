Seit dem 5. Juni ist die finale Staffel der Serie “13 Reasons Why”, die unter dem deutschen Titel “Tote Mädchen lügen nicht” bekannt ist, auf Netflix verfügbar. Wenn ihr noch nicht alle Folgen der vierten Staffel gesehen, solltet ihr ab sofort nicht mehr weiterlesen.

Denn in der Staffel Vier müssen wir uns schweren Herzens von einem beliebten Charakter verabschieden. Wer in den finalen Folgen den Serientod stirbt, verraten wir euch jetzt.

“13 Reasons Why”: Von diesem Charakter müssen wir uns verabschieden

Fans der Netflix-Serie “13 Reasons Why” müssen jetzt ganz stark sein. Denn in der letzten Staffel, die seit dem 5. Juni auf Netflix verfügbar ist, müssen wir uns schweren Herzens von einem beliebten Hauptcharakter verabschieden. Während Clay und seine Freunde noch immer damit beschäftigt sind, den Mord an Bryce Walker zu verheimlichen, hat Justin in der finalen Staffel endlich einen Weg aus seiner Drogenabhängigkeit gefunden. Doch, obwohl er seine Sucht mittlerweile überwunden hat, scheint sich sein körperlicher Zustand immer mehr zu verschlechtern. Auf dem Abschlussball der Liberty High School bricht er schließlich zusammen. Die Diagnose: AIDS. Trotz des emotionalen und körperlichen Beistands seiner Freunde, stirbt er schließlich in der letzten Episode der Staffel an den Folgen seiner HIV-Erkrankung.

Düsteres Staffelfinale

Doch nicht nur der Tod von Justin sorgt für Aufregung unter den Freunden. Denn in den letzten Folgen der Erfolgsserie dreht sich allem um die Todesfälle von Bryce Walker und Montgomery de la Cruz. Denn im Finale der dritten Staffel ertrank Bryce im Fluss, nachdem ihn Alex im Affekt hineinstieß. Seine Freunde hielten ihn allerdings davon ab, zur Polizei zu gehen und sich zu stellen. Das führte dazu, dass Monty zu Unrecht für den Mord an Bryce verurteilt wurde und sich schließlich im Gefängnis das Leben nahm. Nun plagt Clay das schlechte Gewissen. Denn die Ereignisse rund um die Morde sorgen dafür, dass er plötzlich Wahnvorstellungen hat und halluziniert. Zudem versucht die Polizei immer noch herauszufinden, ob Monty tatsächlich schuldig war oder ob mehr hinter der Sache steckt. Für Clay, Jessica, Justin, Alex, Zach, Tony, Tyler und Ani spitzt sich die Lage immer weiter zu…

Können sie den Mord an Bryce weiterhin verheimlichen oder wird ihnen die Polizei auf die Schliche kommen? Findet es heraus 😉

Alle Folgen der finalen Staffel könnt ihr euch jetzt auf Netflix ansehen.