Die sechste Staffel der spanischen Dramaserie „Élite“ steht schon in den Startlöchern. Der erste Teaser verrät: Es wird heiß – und bleibt weiterhin sehr dramatisch! Einige neue Schüler:innen mischen die Las Encincas ordentlich auf und auch die altbekannten Figuren stehen vor einigen bösen Überraschungen.

Jetzt wissen wir auch endlich, wann die neuen Folgen verfügbar sind.

„Élite“: Teaser zeigt erste Einblicke in Staffel 6

Es ist schon länger bekannt, dass unsere liebste spanische Teenie-Serie eine sechste Staffel bekommt – doch jetzt werden die Pläne dafür endlich konkret. Ein offizieller Teaser zeigt, worauf wir uns in den neuen Folgen freuen dürfen. Wir sagen nur so viel: Es wird verdammt hot! Laut dem Clip gibt es zahlreiche heiße Küsse, leidenschaftlichen Sex und intensive Blicke – und zwar zwischen so ziemlich jeder Figur der Serie.

Und auch das Drama kommt in Staffel sechs natürlich nicht zu kurz. Es scheint, als würde Mencía (Martina Cariddi) in erotischer Weise aktiv im Netz sein – was es damit auf sich hat, behält Netflix aktuell aber noch für sich. Mit dabei sind diesmal auch wieder Ari (Carla Diaz), Isadora (Valentina Zenere), Ivan (André Lamoglia) sowie Rebeca (Claudai Salas) und noch viele weitere der Rich Kids von Las Encincas.

Hier seht ihr erste Einblicke in die neue Staffel der spanischen Netflix-Serie:

Das ist das Startdatum der Netflix-Serie

Das Beste: der kurze Clip verrät uns auch, wie lange wir uns noch gedulden müssen, bis die Geschichte der spanischen Privatschüler:innen weitergeht. Allzu lange dauert es nicht mehr, denn Staffel sechs von „Élite“ startet am 18. November 2022 auf Netflix. Wir finden: Ein perfektes Datum, um sich vor dem TV einzumummeln und erst wieder aufzustehen, wenn man sämtliche Folgen durchgebinged hat …

Fans von Samu (Itzan Escamilla) müssen jetzt stark sein. Denn Netflix hat in einem Statement verkündet, dass der Schüler den brutalen Angriff des Schulleiters Benjamin (Diego Martin) nicht überlebt hat. „Nach Samuels Tod steht Las Encinas vor einem neuen Schuljahr, in dem versucht wird, die Katastrophen der Vergangenheit zu vertuschen“, wie es heißt. „Der Konflikt in den Klassenzimmern ist jedoch unvermeidbar: Rassismus, Sexismus, häuslicher Missbrauch oder LGBTQI-Phobie sind nur ein paar der schwierigen Themen, die sich in dieser Staffel durch die Flure der angesehenen Einrichtung ziehen werden.“

Noch unklar ist das Schicksal von Cayetana (Georgina Amorós). Denn sie hat ihren Job als Putzkraft an der Schule verloren, nachdem sie Samu geholfen hat, Beweise im Büro des Schulleiters zu finden. Caye verabschiedet sich in der letzten Staffel von allen, doch Rebeca verspricht, dass sie weiterhin Kontakt halten werden. Ob sie wohl ihre Rache plant?