Auch wenn Staffel 5 der erfolgreichen Netflix-Serie aus Spanien noch nicht mal da ist, gibt es schon jetzt erfreuliche Neuigkeiten. „Élite“ bekommt auch eine sechste Staffel. Das hat Netflix mit der Präsentation eines neuen Casts bestätigt.

Hier erfahrt ihr alles, was wir über die cuten Neuzugänge wissen!

„Élite“ bekommt zwei weitere Staffeln

Scheinbar ist uns die spanische Serie „Élite“ einen Schritt voraus. Denn während wir gerade sehnsüchtig auf die fünfte Staffel des leidenschaftlich-spannenden Netlix-Hits warten, ist Staffel 6 auch schon bestätigt. Wann wir die neuen Folgen endlich sehen können, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass das Drama in der Privatschule Las Encinas definitiv weiter geht und nicht weniger schockierend sein wird. Immerhin hat uns das letzte Staffelfinale ein neues, dunkles Geheimnis verraten, dessen Hintergründe wir hoffentlich noch in diesem Jahr erfahren!

Und schon jetzt können wir sagen, dass auch die fünfte Staffel von „Élite“, in der übrigens Neuzugang Valentina Zenere („Die Telefonistinnen) zu sehen ist, mit einem nervenzerreißenden Cliffhanger enden wird. Immerhin sind auch für 2023 neue Folgen geplant. Mehr ist über den Inhalt der sechsten Staffel allerdings noch nicht bekannt – jedoch wissen wir schon jetzt, mit welchen Neuzugängen die Clique von Samuel, Omar, Ari und Co zutun haben wird.

Das sind die Neuen

„Neue Crushes incoming“, verkündet die offizielle Instagram-Seite von Netflix. Fünf neue Schauspieler haben sich dem Cast von „Élite“ angeschlossen – und die könnten wirklich nicht interessanter sein!

Mit dabei sind etwa Alex Pastrana aus Madrid, der im deutschsprachigen Raum noch eher unbekannt ist und mit „Élite“ den großen Durchbruch ansteuert.

Auch Álvaro de Juana, der bereits in einigen spanischen Serien mitgespielt hat, schließt sich der Privatschule Las Encinas an.

Mit Ander Puig ist erstmals auch eine transsexuelle Person in der Netflix-Serie zu sehen. Auch Ander hat bereits mehrere Erfahrungen in der spanischen Filmbranche gesammelt.

Auf ein neues Abenteuer in ihrer Serien-Karriere freut sich auch Ana Bokesa. Die Schauspielerin war bereits in mehreren TV-Shows in Spanien zu sehen.

Und schließlich wird auch Carmen Arrufat Blasco die High-School-Clique ordentlich aufmischen. Auf Instagram schreibt sie: „Ich habe kein Worte, um zu beschreiben, wie aufgeregt ich bin.“