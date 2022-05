Veränderungen gehören einfach zum Leben. Sei es der Job, die Wohnung oder der Partner: alles ist im ständigen Wandel. Doch für einige Sternzeichen bedeuten Veränderungen vor allem unerwünschte Unruhe.

Diese drei Sternzeichen hassen Veränderungen!

Waage

Waagen lieben Harmonie und brauchen eine bestimmte Sicherheit, um sich wohlzufühlen. Sie haben bei allem Favoriten, auf die sie sich verlassen. Sei es das Lieblingslokal, der beste Tag fürs Kino oder die ideale Morgenroutine.

Waagen brauchen diese immer gleichen Abläufe, um ein Gleichgewicht im Leben zu erreichen. Wenn dann überraschende Veränderungen passieren, verlieren die Waagen eben dieses Gleichgewicht und damit auch den Halt. Sie machen sich dann schnell Sorgen, fühlen sich unrund und suchen wieder nach neuen Konstanten im Leben.

Eine einzige Abweichung kann da schon zum kompletten Stimmungstief führen. Umso wichtiger ist es für die Waagen dann, dass ihr Umfeld sie wieder auffängt und ihnen Halt gibt.

Jungfrau

Jungfrauen sind Perfektionisten. Egal in welcher Lebenslage, sie glauben immer ganz genau zu wissen, was gemacht werden muss. Das bedeutet auch, dass die Jungfrauen konkrete Vorstellungen von wirklich allem haben. Sie haben ein ganz klares Bild vor Augen, wie ihr Leben ablaufen soll. Ein Bild, das bis ins kleinste Detail durchgeplant ist.

Umso schwieriger wird es dann für die Jungfrauen, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Sei es eine überraschende Trennung, ein unverhoffter Jobwechsel oder eine Kleinigkeit wie der Lieblingskaffee, der nicht mehr im Sortiment ist. Jungfrauen hassen jede Art von Veränderung, die sie nicht geplant haben und geraten dadurch sehr schnell in ein Gefühlschaos.

Widder

Widder sind leidenschaftlich und impulsiv und erwecken oft den Anschein, sehr selbstbewusst zu sein. Dabei vertuschen die Widder damit oft nur eine gewisse Unsicherheit, Dinge falsch zu machen.

Diese Unsicherheit äußert sich aber sehr schnell, sobald unvorhergesehene Veränderungen im Leben der Widder passieren. Denn ihre Leidenschaft und impulsive Ader sorgt oft dafür, dass Widder vorschnell handeln und in einer Veränderung gleich ein Worst-Case-Szenario sehen.

Das Umfeld erkennt dann schnell, wie unwohl sich das Tierkreiszeichen eigentlich fühlt. So sehr Widder also Veränderungen hassen, so groß kann auch der Vorteil für sie sein. Denn im plötzlichen Wandel und überwältigenden Situationen schaffen es die Widder unbewusst, sich zu öffnen und ihre verletzliche Seite zu zeigen.