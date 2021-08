Jeder Topf findet seinen Deckel – dieses Sprichwort mag durchaus stimmen, es gibt da allerdings ein Sternzeichen-Paar, das wie die Faust aufs Auge zueinander passt. Wenn diese beiden Sternzeichen zusammen kommen, ergeben einfach das perfekte Paar!

Diese Tierkreiszeichen haben nämlich eine ganz besondere kosmische Verbindung, die kaum jemand anderer teilt.

Diese Sternzeichen passen perfekt zusammen

Es gibt natürlich mehrere Sternzeichen, die richtig gut zusammen passen und natürlich hängt das auch von anderen Faktoren, wie Persönlichkeit, Lebensabschnitt und Zukunftsvorstellung ab. So wie etwa bei diesen drei Konstellationen:

Wassermann & Schütze

Widder & Steinbock

Fische & Waage

Doch wenn es darum geht, welche Sternzeichen-Kombination das perfekte Paar ist, dann lässt sich ganz klar sagen, dass das der Krebs und der Skorpion sind. Die Verbindung zwischen diesen beiden ist nämlich einfach magisch!

Die ideale Kombi: Krebs und Skorpion

Der Krebs und der Skorpion sind einfach seelenverwandt. Diese beiden Sternzeichen haben eine außergewöhnliche Verbindung, an die kein anderes Tierkreiszeichen herankommt. Sie verbindet ihre starke Emotionalität und intensive Gefühlswelt. Während der Krebs als sehr sensibel gilt, scheint der Schütze für andere oft unnahbar. Doch irgendwie schafft es der Krebs, den Schützen zu knacken und tief in sein Innerstes zu blicken. Der sonst so freiheitsliebende und unabhängige Schütze lässt sich am ehesten von einem Krebs in die Welt der Liebe einführen. Wenn diese beiden Sternzeichen zueinanderfinden, dann entsteht eine Beziehung, die das Potential hat, für immer zu halten. Diese intensive und magische Verbindung kann man kaum in Worte fassen – die beiden sind einfach das perfekte Paar!