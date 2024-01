Woche zwei bei „Die Bachelors“ und langsam wird klar: Die Gruppen vermischen sich! Denn nicht jede Kandidatin will auch bei „ihrem“ Bachelor bleiben.

Die beiden Rosenkavaliere stört das bisher aber noch nicht.

Die Bachelors: Sebastian träumt schon vom ersten Kuss

Wir geben es ja offen zu: auch für uns war die zweite Folge von „Die Bachelors“ eine willkommene Überbrückung bis zum „Dschungelcamp“. Spannungstechnisch war es allerdings dieses Mal ein bisschen schwierig, wach zu bleiben. Denn so richtig warm geworden sind die beiden Rosenkavaliere leider noch nicht.

Aber zurück zum Anfang: Nachdem es vergangene Woche ja zwei gelbe Rosen gab, werden jetzt auch die entsprechenden Dates eingelöst. Sebastian lädt Leonie zu einem Yachtausflug ein, für Dennis und Rebecca geht es in den Hubschrauber zu einem Rundflug über Kapstadt. Eigentlich ja alles total romantisch. Aber so richtig in Stimmung kommen wir als Publikum noch nicht. Zugegeben, nach all den „Bachelor“-Staffeln sollten wir eigentlich keine tiefgründigen Dialoge und Co mehr erwarten. Dennoch: ein bisschen mehr wäre schon schön. Stattdessen denken Sebastian und Leonie das ganze Date über nur darüber nach, dass sie ihr Gegenüber gerne küssen möchten. Initiative ergreift jedoch niemand.

Das Date von Sebastian und Leonie zusammengefasst:#Bachelors pic.twitter.com/KZG9AqD2y2 — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) January 24, 2024

Wir entdecken währenddessen schon mal die erste Red Flag. Denn sie lässt sich zur Wedding Plannerin ausbilden, schwärmt von Hochzeiten, Traumkleidern und Co. Er wird beim Thema Hochzeit eher still und teilt ihre Begeisterung so gar nicht. Dass er selbst aber eigentlich schon mal verlobt war, lässt Sebastian zu diesem PERFEKTEN Zeitpunkt auch noch lieber unter dem Tisch fallen. Also irgendwie ist das ein bisschen suspekt.

Puh…äh… hatte ich jetzt schon mal ne ne wirklich ernste Beziehung? Weiß nicht… Vier Jahre waren wir zusammen aber… und am Ende waren wir verlobt…aber was heißt schon ernst?#bachelors #bachelor — hab1meinung 🇺🇦 (@hab1meinung) January 24, 2024

Emotionale Geschichten und Cringe-Momente

Bei Dennis und Rebecca wird es da schon emotionaler. Denn Dennis – der sonst eigentlich immer nur durch sein Dauergrinsen auffällt und einen Spruch nach dem anderen raushaut, spricht überraschend offen über die Krebserkrankung seines Großvaters. Den Krebs besiegte er zwar, mittlerweile ist der Großvater – den Dennis auch als seinen besten Freund bezeichnet – jedoch verstorben. „Ich glaube, der sieht mir gerade zu und ist sehr stolz auf mich“, erzählt Dennis sichtlich gerührt. Mit diesem Level an Verletzlichkeit haben wir gar nicht gerechnet.

Aber keine Sorge, Dennis verliert sein Fitness-Guy-Image nicht. Denn schon nach dem Date wird es Zeit, wieder zurück in die „Männervilla“ zu kehren. Und da ist vom emotionalen Dennis nur mehr wenig übrig. Schließlich geht es schon an die nächste Aufgabe: Die beiden müssen entscheiden, wer zum gemeinsamen Gruppendate mitkommt. Und nein, wir hätten auch nicht gedacht, dass das Bilder-Anstarren beim Bachelor noch unangenehmer sein kann als bisher bei der Nacht der Rosen. Aber da lagen wir falsch. Denn wenn zwei Männer die Bilder von Frauen anschauen, dabei Bierchen schlürfen und das Gruppendate zusammenstellen, löst das bei uns ein bisher noch nie dagewesenes Cringe-Gefühl aus.

Gruppendates und erster „Teamwechsel“

Zum Glück wird das von einem weiteren Cringe-Moment abgelöst. Denn bei dem Gruppendate geht es um die „Big Five“; also um eine Tour, bei der man Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard zu sehen bekommt. Dennis nutzt den Ausdruck natürlich wieder, um seine fünf liebsten Sportarten aufzuzählen. Wow, was für eine Überraschung, er spricht über Fitness.

Das Date selbst steht aber unter einem ganz anderen Motto. Denn wir spüren schon das erste Konkurrenzdenken. Und zwar zwischen den „Teams“. Denn die ersten Unterschiede werden deutlich. Team Sebastian ist ruhiger, unterhält sich lieber und genießt die Tour. Team Dennis ist extrovertierter und erträgt die ständigen Sprüche vom Bachelor mit einem Lächeln.

Doch obwohl sich einige in ihrem „Team“ sehr wohlfühlen – nicht alle Frauen sind sich bei der Wahl des Bachelors so sicher. Schon bei der Nacht der Rosen wird klar: einige Damen überlegen sich einen Männertausch. Jessica betont etwa, dass sie sich Sebastian einmal ganz genau anschauen möchte; und Laura S. verkündet nach einem Gespräch mit Dennis ganz öffentlich ihren „Teamwechsel“. Der Grund: die sexuelle Anziehung stimme bei Dennis einfach mehr, betont sie. Die Rose bekommt sie dann aber trotzdem von Sebastian.

Die beiden Männer scheint dieser drohende Konkurrenzkampf derzeit aber noch nicht zu beschäftigen. Denn Dennis wünscht sich bei der Nacht der Rosen eigentlich nur einen Tanzpartner: Sebastian. Wieder und wieder ermutigt er ihn zum Tanzen – und wir können nur einmal mehr betonen: Die Bromance der beiden ist der bisher spannendste Part der Serie. Ansonsten verläuft die Nacht der Rosen recht vorhersehbar. Laura D. und Bianca bekommen keine Rosen; für den Rest geht es nächste Woche mit neuen Dates weiter. Und wir hoffen, dass die Freundschaft zwischen den beiden Männern noch mehr gefestigt wird!

Da ist mehr Anziehung zwischen beiden als mit den Frauen #Bachelors pic.twitter.com/jJi9ry7JID — Thomas  (@Thomas__2290) January 24, 2024

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.