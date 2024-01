Der sechste Tag im Dschungelcamp zeigt: Langsam aber sicher liegen die Nerven blank. Essensmangel, Lagerkoller und persönlicher Frust sorgen dafür, dass Kim erneut zum Schlag gegen ihren Ex Mike ausholt. Wüste Beschimpfungen und schwere Vorwürfe inklusive …

Ob sie damit rechnet, dass sie sich damit direkt ins Out geschossen hat?

Ist Kim im Dschungelcamp auf Rachefeldzug?

Mit der gestrigen Folge „IBES“ ist wohl auch den allerletzten Kim-und-Mike-Shippern bewusst geworden: Das wird nix mehr. Ein Liebescomeback zwischen den beiden Realitystars ist ungefähr so realistisch, wie eine Dschungelprüfung ohne die Anwesenheit von Dr. Bob. Nämlich gar nicht. In den letzten Tagen schoss Kim immer wieder scharf gegen ihren Ex, der irgendwie auch nicht wirklich ihr richtiger Ex ist, wenn es nach Mike geht. Denn laut ihm sei das, was zwischen ihnen gelaufen ist, rein sexuell gewesen.

Kim redet permanent schlecht über und mit mike.

Auch Kim: Ist überrascht dass mike nicht mehr von ihr will. #ibes pic.twitter.com/F6ZLElza2h — Andrea (@Brandiiii98) January 24, 2024

Doch das hält Kim nicht davon ab, während der Nachtwache, die sie gemeinsam mit Mike macht, zum gefühlt hundertsten Mal darauf zu sprechen zu kommen, wie furchtbar er ist. Mikes Reaktion: „Du bist besessen von meinem Leben“. Das will sich Kim nicht gefallen lassen und holt zum Gegenschlag aus. Es folgt eine ultralange Liste an fiesen Vorwürfen und Beleidigungen, nach der wir erstmal kurz durchatmen müssen. „Du hast einen kleinen Penis, kein Geld, bist ein Lügner, manipulativ, redest böse über deine Exfreundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin. Es gibt tausend Punkte, warum ich absolut nicht obsessed bin“, so Kim. Puh – harter Tobak.

Dann ist es wohl auch Mike zu viel. „Es war der größte Fehler, dich kennengelernt zu haben“, schimpft er. „Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so bösartig ist wie du“. Dann werfen sich beide gegenseitig (im Dschungeltelefon, wohl gemerkt) vor, dass sie sich im Camp verstellen würden und privat ganz anders wären. Ob das Drama zwischen Mike und Kim nach diesem „klärenden Gespräch“ nun endlich zur Ruhe gekommen ist? Vermutlich nicht.

Anya: „Ich habe Angst vor Kim“

Auch den anderen Camper:innen bleibt die geladene Stimmung zwischen Kim und Mike natürlich nicht verborgen. Während sich die meisten mittlerweile ziemlich genervt von Kims Anfeindungen gegenüber Mike sind, hat Anya ein ganz anderes Problem. Denn scheinbar hat sich die Dynamik zwischen ihr und Kim so entwickelt, dass Kim in Anya ihre Camp-BFF sieht. Das Problem dabei: das beruht eindeutig auf Einseitigkeit. Und eigentlich interessiert es Anya überhaupt nicht, was Kim ihr zu erzählen hat – nachdem es sich dabei zu 99 Prozent der Zeit um Mike dreht.

Anya: David David David David David David Spinne David David David David David



Kim: Also Mike…



Anya: Boa, Kim redet nur über Mike. Voll nervig 😒



#ibes #ibes2024 — Tante Manschi (@TanteManschi) January 24, 2024

Allerdings traut sich Anya nicht, Kim die kalte Schulter zu zeigen. „Ich habe Angst vor Kim“, gesteht sie im Dschungeltelefon. Denn sie möchte auf keinen Fall in Kims Fegefeuer geraten. Nur gut, dass die beiden gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten müssen.

„Harry Potter und die Feuerkiste“

Gut für Anya: in der Prüfung lauern keine Spinnen. Dafür aber gefühlt mehrere hundert Kilo Kakerlaken, Würmer und tierische Innereien, während sie und Mitstreiterin Kim in eine große Trommel geschnallt werden, die ich langsam dreht. Das scheint kein Problem für das Model zu sein. Viel eher werden ihr und Kim die Fragen zum Verhängnis, die sie beantworten müssen, um Sterne zu sammeln. Etwa: Fünf Ex-Freundinnen von Oliver Pocher, fünf deutsche Bundeskanzler:innen und fünf Teile von „Harry Potter“.

Anyas Versuch, die richtigen Titel zu erraten, scheitert kläglich. „Verlorene Feuerkiste oder so? Das verlorene Zepter?“, versucht sie ihr Glück. Nope, Falsch! Notiz an uns: Anya hat Harry Potter NICHT gelesen.

Während wir noch schockiert sind, dass Anya weder Oliver Pocher noch Harry Potter kennt, übersehen wir dabei fast, dass Kim wimmert und schreit. Daher kommt das, was als nächstes passiert, auch sehr überraschend: in Runde neun von elf schreit Kim plötzlich den Satz der Sätze und beendet damit die Dschungelprüfung. Auch die drei erspielten Sterne für das Abendessen sind somit futsch.

80 Regelverstöße in sechs Tage

Als wäre die Essenspleite nicht schon schlimm genug, müssen die Dschungelcamper:innen nun auch noch mit einer anderen Sache kämpfen. Denn die Stars und Sternchen haben in den bereits vergangenen sechs Tagen SEHR oft die Campregeln gebrochen. 80 Mal, um genau zu sein. Zu allem Übel fliegt dann auch noch die Schmuggelware von Kim auf. Sie hat es nämlich geschafft, eine Wimperbürste mit in den Dschungel zu sneaken. Allerdings hat sie dieses Utensil dann auf dem Klo vergessen – und Leyla hat es gefunden. Warum das Bürsten am Klo war, wollen wir an dieser Stelle aber lieber nicht wissen.

Der Regelverstoß bedeutet für die Stars: keine Zigaretten mehr! Und zwar auf unbestimmte Zeit. Wir können uns also schon mal darauf einstellen, dass in den kommenden Stunden oder vielleicht sogar Tage die Fetzen im Dschungelcamp fliegen werden.

Übrigens: Zur nächsten Prüfung (diesmal wieder eine Essensprüfung) müssen Felix, Twenty4Tim und … Kim.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.