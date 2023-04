Manche Menschen haben nur eines im Sinn: Geld. Dabei ist ihnen meistens auch vollkommen egal, ob sie andere mit ihrem Verhalten verletzen. Hauptsache am Ende springt viel für sie raus. Bei welchen Sternzeichen man also besonders vorsichtig sein sollte, verraten wir euch hier.

Denn oft kann das mit einem gebrochenen Herzen oder einer puren Enttäuschung enden.

Stier

Stiere können unheimlich gut mit Geld umgehen. Das kommt allerdings nicht von irgendwoher. Das Sternzeichen versucht in jeder Situation, das bestmögliche rauszuholen. Jedoch sehr unter dem Leidwesen seiner Mitmenschen. Denn richtig genießen kann man mit ihnen auf diese Weise absolut nichts. Ständig wird überlegt, wo man noch sparen bzw. investieren könnte und was man tun kann, damit das Konto ordentlich klingelt. Finanz-Ratgeber gehören mittlerweile zum Alltag. Umso genervter reagiert das Umfeld des Stieres mittlerweile auch, wenn er mit einer neuen Möglichkeit um die Ecke kommt, wie man möglichst schnell zu Geld kommt. Geld ist nicht alles, liebes Sternzeichen!

Löwe

Löwen halten sogar so viel von Geld, dass sie gewillt sind, die Scheine über die Liebe zu stellen. Sie lieben es einfach, um die Welt zu jetten und dabei auf keinen Luxus verzichten zu müssen. Am liebsten lassen sie sich auf fancy Drinks und teure Speisen einladen. Die Gefühle von anderen sind den Löwen dabei meist vollkommen egal. Kein Wunder also, dass sich einige von dem Sternzeichen nur ausgenutzt fühlen und an ihrer Liebe zweifeln. Das Bauchgefühl der anderen liegt hier auch genau richtig. Denn Löwen sind so geblendet von Geld, dass ihnen dabei gar nicht so richtig auffällt, mit wem sie es zu tun haben und was die andere Person für sie empfindet.

Schütze

Auch Schützen sind von einem Leben in Saus und Braus nicht gerade abgeneigt. Doch dieser Lebensstil, sofern man ihn sich auch finanzieren kann, bringt so einige Dinge mit sich, auf die man lieber verzichten könnte. Leere Oberflächlichkeiten gehören in der Welt des Luxus zum Alltag. Das scheint das Sternzeichen aber nicht sonderlich zu interessieren. Denn echte Freundschaften und tiefgründige Beziehungen sind dem Sternzeichen genauso egal, wie die Personen, mit denen es sich abgibt. Hauptsache, der Kontostand stimmt und sie können mithalten. Vorsicht: Das kann auch böse enden.