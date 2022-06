Die erste Woche des Monats ist vorbei und vom Gehalt ist kaum mehr etwas übrig? Na, wer kennt das? Einige Sternzeichen sind wirklich nicht gut im Sparen – sie wissen überhaupt nicht, wie man mit Geld umgeht.

Diese Sternzeichen kümmern sich besonders schlecht um ihre Finanzen.

Löwe

Löwen lieben Luxus. Sie sehnen sich nach den feinen Dingen im Leben; nicht nur, um ein Leben in Glanz und Gloria zu leben, sondern vor allem, um damit anzugeben. Denn die Löwen sind sehr um ihr Image bemüht und prahlen gerne mit ihren Besitztümern. Das bedeutet aber auch, dass sie einen gewissen Standard beibehalten müssen: Sie brauchen immer das neueste Handy, die schönsten Taschen und die modernsten Outfits.

Bei all den Bemühungen ums Image vergessen die Löwen aber schnell, dass die ständigen Shoppingausflüge fatale Folgen für ihren Kontostand haben. Kleiner Tipp, liebe Löwen: trendige Taschen und Klamotten kann man online auch ausleihen – und Vintage ist ohnehin total modern; also schaut doch mal in einen Second Hand Shop, bevor ihr das nächste Gehalt für eine Shoppingtour opfert!

Schütze

Für Schützen ist Shopping Selfcare. Ganz nach dem Motto „Ich gönne mir ja sonst nichts“ kaufen sie sich die luxuriösesten Dinge. Das einzige Problem: Dieses „sich einmal etwas gönnen“ wird bei den Schützen schnell zur Gewohnheit und aus einem Shoppingausflug wird ein täglicher Fixpunkt. Denn die Schützen lieben Retail Therapy – ganz zum Ärger ihrer Geldbörse.

Dabei macht das Einkaufen die Schützen letztendlich ohnehin nur für kurze Zeit glücklich; danach sehnen sie sich schon wieder nach der nächsten Belohnung. Ein richtiger Teufelskreis, aus dem das Tierkreiszeichen nur ausbrechen kann, wenn es sich die ganzen Shoppingtouren vor Augen führt und auch einmal einen eiskalten Finanzcheck macht. Da vergeht einem nämlich schnell das Bedürfnis nach der neuesten Tasche.

Fische

Fische leben gerne in den Tag hinein und versuchen, so wenige Sorgen wie möglich in ihren Alltag zu lassen. Das betrifft auch das Finanzielle. Denn statt aktiv Ausgaben und Einnahmen im Auge zu behalten, verdrängen die Fische gerne ihre finanzielle Situation und leben nach dem Motto „Das nächste Gehalt wird schon kommen“.

Eine Einstellung, die auch fatale Folgen haben kann. Denn durch ihre verträumte Art haben Fische nur ganz selten finanzielle Rücklagen oder ein Sparkonto. Kommt es dann unverhofft zu extremen Ausgaben oder Reparaturkosten müssen sich die Fische schnell etwas überlegen, um die Kosten zu stemmen.

Einziger Lichtblick: Kaum ein Sternzeichen ist so kreativ wie die Fische; ihnen fällt also immer eine Lösung ein, wie sie schnell an Geld kommen können.