Herzklopfen, schwitzige Hände, Nervosität – so eine Datingphase ist schon etwas Schönes! Für einige Sternzeichen bedeutet Dating aber Stress pur. Sie sind daher äußerst zurückhaltend und tasten sich lieber erstmal langsam an die Sache ran!

Diese drei Tierkreiszeichen lassen sich Zeit, bevor sie ihre Gefühle offenbaren.

Fische

Fische gehören zu den verträumten Sternzeichen, die außergewöhnlich sensibel sind. Der normale Alltag kann die Fische schon leicht überfordern. Und so ist es auch kein Wunder, dass das Sternzeichen auch bei einem Date nicht gerade das Selbstbewusstsein in Person ist. Fische haben eigentlich immer die Sorge, abgewiesen zu werden. Und damit ihnen das nicht passiert, würden sie auch niemals den ersten Schritt wagen. Erst wenn die Fische Vertrauen gefasst haben und wirklich sicher sind, dass der Partner oder die Partnerin Interesse zeigt, sind sie auch bereit, sich zu öffnen.

Widder

Auch der Widder hat mit Ängstlichkeit zu kämpfen. Zudem ist er manchmal ein Schwarzmaler. Er geht oft vom Worst Case aus und hat sich deshalb einen stabilen Schutzpanzer zugelegt. Dabei ist das Sternzeichen eigentlich ein sensibles und warmherziges Wesen. Wer einen Widder erobern möchte, muss zunächst seinen Schutzpanzer knacken und beim Flirt zuerst auf ihn zugehen. Der Widder legt aber dann irgendwann seine anfängliche Zurückhaltung ab und entpuppt sich dann als liebevoller und fürsorglicher Zeitgenosse!

Jungfrau

Bei den Jungfrau-Geborenen handelt es sich um besonders feinfühligen Gefährten. Vor und bei einem Date sind sie meist sehr nervös. Dabei haben sie überhaupt keinen Grund dazu, denn mit ihrer natürlichen Art verzaubern sie ihr Gegenüber meist im Nu. Und dennoch halten sich Jungfrau-Geborene gerne am Anfang noch zurück. Einerseits weil sie einfach so sind, andererseits weil sie so ihr Gegenüber etwas aus der Reserve locken können.