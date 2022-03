Volle To Do Listen, versäumte Abgaben und viel zu viele Social Events: Manche Menschen kommen einfach nie zur Ruhe. Besonders drei Sternzeichen sind einfach immer gestresst.

Sie haben einfach immer etwas zu tun.

Fische

Fische neigen dazu, sich in Traumwelten zu verlieren und den Tag lieber mit Fantasien und „was wäre wenn“-Gedanken zu verbringen, als die To Do Liste abzuarbeiten. Am Wochenende ist ihr typischer Spruch: „Heute gönne ich mir mal eine Auszeit“.

Doch genau das rächt sich bei den Fischen nur allzu oft. Denn während sie von großen Abenteuern träumen und ausspannen wollen, verpassen sie Deadlines und wichtige Termine, die sie dann unter der Woche vollkommen gestresst nachholen müssen.

Es ist ein Teufelskreis, denn so verbringen die Fische ihren Alltag in zwei Extremen: Entweder absolut nichts tun oder 100 Sachen auf einmal erledigen. Kleiner Tipp, liebe Fische: Wenn ihr am Wochenende ein paar Stunden in eure To Dos investiert, ist die restliche Woche deutlich entspannter!

Löwe

Löwen sind Perfektionisten und zählen zu den Sternzeichen, die sich ständig neue Challenges für sich selbst überlegen. Die Löwen stehen nämlich in ständiger Konkurrenz mit ihrem Umfeld und sich selbst. Sie wollen immer besser werden und immer wieder Neues erreichen.

Das bedeutet aber vor allem eines: Dauerhafter Stress. Denn kaum ist eine Sache erledigt, hetzen die Löwen schon wieder der nächsten Herausforderung hinterher. Sei es die nächste Beförderung, eine neue Wohnung oder ein neues Studium. Löwen setzen sich selbst unter enormen Druck und sind dadurch ständig gestresst.

Dieser Stress kommt jedoch aus einer tiefliegenden Unsicherheit und der Angst vieler Löwen, nicht gut genug zu sein. Wer sich so fühlt, sollte sich definitiv ein paar Tage aktiv der Selbstreflexion widmen und eventuell auch Selfcare als neue Challenge erklären.

Widder

Widder haben enorme Angst vor dem Ungewissen. Sie fürchten sich davor, auf Extremsituation und Ausnahmezustände nicht vorbereitet zu sein und versuchen deshalb, einfach alles zu wissen und zu können. Das gilt nicht nur für die Karriere, sondern auch für das Privatleben – Widder wollen einfach alles schaffen.

Ihre To Do Listen sind deshalb überfüllt mit Kursen zur Selbstverwirklichung, ständig neuen Hobbys und Treffen mit den unterschiedlichsten Freundesgruppen. Denn die Widder wollen keinen Lebensbereich vernachlässigen und den Alltag in vollen Zügen auskosten.

Dabei übersieht das Tierkreiszeichen jedoch oft einen wichtigen Bereich: Selfcare. Denn all die aufregenden To Dos sorgen dafür, dass die Widder dauerhaft gestresst sind und nie wirklich entspannen können. Sie haben ständig irgendwelche Aufgaben im Kopf und können so nie loslassen. Aber liebe Widder: nicht alles muss ausprobiert werden – ein paar Hobbys reichen vollkommen aus!