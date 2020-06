Es gibt Menschen, die einen Raum mit ihrer selbstbewussten Art sofort für sich einnehmen und die irgendwie eine magische Anziehungskraft haben. Das liegt vermutlich an ihrer ausdrucksstarken Aura, mit der sie alle mystisch in ihren Bann ziehen.

Dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Skorpion

Der Skorpion hat eine unglaublich starke Ausstrahlung und fast schon magische Aura, von der sich andere schnell angezogen fühlen. Und das, obwohl dieses Sternzeichen im ersten Moment eher kühl und zurückhaltend wirkt. Doch in Wahrheit weiß der Skorpion ganz genau was er tut und welche Wirkung er auf andere hat. Er liebt es zu flirten und die Reaktion seiner Mitmenschen zu beobachten. Aber Achtung: Skorpione schrecken auch nicht davor zurück Spielchen zu spielen und ihre Anziehungskraft manipulativ einzusetzen. Hat man den Skorpion jedoch als engen Freund, kann man sich sicher sein, dass man eine loyale Person an seiner Seite hat.

Wassermann

Dieses Sternzeichen ist ein echter Freigeist, sehr individuell und teilweise sogar richtig exzentrisch. Das macht den Wassermann für andere extrem interessant. Seine Individualität und Kreativität verleihen ihm eine ganz besonders starke Aura, die eine magische Anziehungskraft auf andere hat. Der Wassermann ist alles andere als konventionell und zieht meist sein eigenes Ding durch. Sei es, wenn es um sein Aussehen, den Job oder das Privatleben geht, der Wassermann macht genau das, was er für richtig hält und ihm gerade guttut. Und das bewundert sein Umfeld und fasziniert andere.

Schütze

Auch der Schütze zählt zu den Sternzeichen mit einer besonders starken Aura. Sie haben eine extrem positive Art, die auf andere schnell anziehend und interessant wirkt. Der Schütze liebt Abenteuer und Abwechslung. Er hat meist schon viel erlebt und zieht andere mit seinen Erzählungen und seinem Optimismus in den Bann. Doch auch Schützen sind mit Vorsicht zu genießen, dann nicht immer steckt eine ehrliche Absicht hinter ihrer offenen und charmanten Art. Vor allem in Beziehungen mit einem Schützen kann es schwierig werden. Denn seine freiheitsliebende Art hat schon für so manchen Liebeskummer gesorgt.

Stier

Der Stier zählt ebenfalls zu den Sternzeichen mit einer ausdrucksstarken Aura. Seine gelassene und ruhige Art macht andere neugierig und wirkt sehr interessant. Mit der Ruhe und Zufriedenheit, die Stiere oft ausstrahlen, werden sie zu wahren Naturschönheiten, die fast schon eine magische Ausstrahlung haben. Außerdem sind Stiere meist sehr sinnliche und leidenschaftliche Menschen und gelten als wahre Genießer. Obwohl sie es eigentlich gar nicht darauf anlegen, werden sie für andere oft zum unwiderstehlichen Reiz. Sie sind sehr gelassen, nicht verbissen und unkompliziert und ziehen mit ihrer lockeren Art so gut wie jeden in den Bann.