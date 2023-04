Fans des Ex-Paares Camila Cabello und Shawn Mendes können ihren Augen nicht trauen. Denn die beiden haben nicht nur gemeinsam das diesjährige Coachella-Festival besucht, sondern sind sich auch richtig nahegekommen. Fotos und Videos der beiden, auf denen sie sich innig küssen, kursieren gerade im Netz.

Geben sie ihrer Liebe eine zweite Chance?

Sind Camila Cabello und Shawn Mendes wieder zusammen?

Vor etwas mehr als einem Jahr verkündete das Musiker-Pärchen, sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt zu haben. Doch jetzt sieht es ganz danach aus, als würden Camila Cabello und Shawn Mendes wieder zueinander finden. Denn beide haben das diesjährige Coachella-Festival besucht – gemeinsam. Auf zahlreichen Videos und Schnappschüssen, die im Netz kursieren, sieht man das Ex-Paar gemeinsam beim Tanzen, Trinken und beim ausgelassenen Feiern mit Freunden.

Dabei kommen sie sich immer näher, Camila blickt schmachtend zu ihrem Ex hoch, er hält sie fest in seinen Armen. Und plötzlich geben sich beide ihrer Leidenschaft hin und küssen sich innig. Ein Video davon, vermutlich aufgenommen von einem Fan, zeigt das mögliche Liebescomeback und bringt das Internet zum Ausrasten. Einerseits freuen sich die Anhänger des ehemaligen Paares, dass Camila und Shawn wieder Kontakt haben, andererseits zeigen sich Camilas Fan skeptisch und sind besorgt, dass der Sänger ihr das Herz brechen könnte. Denn wie wir alle wissen, geht die Zurück-zum-Ex-Sache in den meisten Fällen eher schlecht aus.

Lockdown-Liebe und plötzliches Aus

Bevor die 26-Jährige und der „Mercy“-Sänger offiziell ein Paar wurden, sollen sie bereits mehrere Jahre befreundet gewesen sein. Ihr gemeinsamer Song „Senorita“ habe sie dann näher zueinander gebracht. Bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2019 gaben sie schließlich ihren ersten offiziell Couple-Auftritt. Dann kam die Pandemie und die beiden verbrachten die Lockdown-Zeit gemeinsam im Miami. Sie zeigten sich immer wieder küssend und händchenhaltend in der Öffentlichkeit.

Bis 2021 schließlich die Trennung folgte. Wie Camila und Shawn damals beteuerten, haben sie sich aber in aller Freundschaft getrennt. „Wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden, aber unsere Liebe füreinander als Menschen ist stärker als je zuvor“, so das gemeinsame Statement auf Instagram. „Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und werden auch weiterhin beste Freunde sein. Wir wissen eure Unterstützung von Anfang an und auch in Zukunft wirklich zu schätzen“.