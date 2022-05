Nach OnlyFans folgt die nächste bizarre Geschäftsidee. Laura Müller bietet nun Videobotschaften gegen Bezahlung an. Was ihre Follower davon halten? Die sind verärgert!

Satte 250 Euro verlangt Laura nämlich für einen Videogruß.

Laura Müller präsentiert neue Einnahmequelle

Das Leben als Influencerin scheint gar nicht so easy zu sein. Während Laura Müller in ihrer Anfangszeit noch viel Geld mit Werbedeals und Kooperationen verdiente, scheint das Ganze nun etwas ins Stocken geraten zu sein. Denn wer die Karriere der 21-Jährigen in den letzten Monaten verfolgt hat, wird das Gefühl nicht los: Das ehemalige „Playboy“-Model sucht nach neuen Einnahmequellen.

Schon seit einigen Monaten betreibt Laura Müller deshalb ihren eigenen OnlyFans-Account. Dort bietet die TV-Bekanntheit heißen Content gegen Bezahlung an. Ganz lukrativ scheint das Business aber auch nicht gerade zu sein. Die Influencerin versucht deshalb offenbar über neue Wege an Geld zu kommen. Die Idee dieses Mal: Gegen Geld verschickt sie Videogrüße an ihre Fans.

Einen Gruß für 250 Euro

„Wenn du deinen Freunden, Bekannten oder wem auch immer eine Freude bereiten möchtest, bist du hier genau richtig“, sagt Laura Müller in einem Video auf der Plattform „memmo.me“. Auf der entsprechenden Website werden Anlässe wie Geburtstag, Vatertag und Studienabschluss aufgelistet, zu denen Laura Müller einen selbst gefilmten Clip anbietet. Dafür müssen Fans aber richtig tief in die Tasche greifen, 250 Euro kostet so ein Video-Gruß. Für Full HD und ein Video von mindestens zwei Minuten muss ein Fan dann noch jeweils 15 Euro obendrauf legen. Fans sind sauer: Laura Müller halbiert Preis

Definitiv zu viel für ihre Follower. Zum Vergleich: auch einige andere Promis sind dort vertreten, deren Videogrüße es aber für weitaus weniger Geld gibt. Die Ex-„Bachelors“ Paul Jahnke und Andrej Mangold schicken zum Beispiel schon ab ca 35 Euro Grüße, Roberto Blanco grüßt für 80 Euro. Das Angebot von Laura liegt also weit über den gängigen Preisen. Kein Wunder also, dass ihre Fans verärgert sind.

Dass 250 Euro wohl doch zu viel sind, sieht dann aber auch sie selbst ein. Kurz nach Veröffentlichung des Angebots meldet sich Laura diesbezüglich in ihrer Instastory zu Wort. Sie sagt, dass ihr so viele Fans geschrieben hätten. Alle würden gerne ein Video buchen, doch die 250 Euro seien einfach viel zu teuer. Da dachte sie sich: „Come on!“ und senkte den Preis auf 125 Euro. „Am Ende sind alle glücklich“, freut sich das TV-Sternchen.

Wie findet ihr Laura’s Aktion? Das ist schon echt dreist! Kann man schon machen. Irgendwie muss Laura ja zu ihrem Geld kommen.

