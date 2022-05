Ellen Pompeo wurde mit ihrer Rolle als Meredith Grey zum Star. Doch nach 18 Staffeln will sie ihre weltberühmte Rolle offenbar langsam ablegen und denkt darüber nach, wie „Grey’s Anatomy“ ohne sie aussehen könnte.

Fans müssen jetzt ganz stark sein!

„Grey’s Anatomy“ möglicherweise bald ohne Meredith Grey

Seit mittlerweile 400 Folgen spielt Ellen Pompeo die titelgebende Meredith Grey in „Grey’s Anatomy“. 400 Folgen, in denen ihre Rolle schon einiges durchmachen musste. Neben schweren Trennungen, Flugzeugabstürzen und schweren Verlusten musste Meredith nämlich noch einige medizinische Rätsel lösen. Mittlerweile ist „Grey’s Anatomy“ in seiner 18 Staffel angekommen – und Fans fürchten, dass sich langsam das Ende nähert.

Denn immer wieder betonten einige Stars der Serie, dass sie schon lange mit der letzten Staffel gerechnet hatten. Kevin McKidd aka Owen Hunt erklärte etwa: „Wir alle dachten, diese Staffel würde das Ende sein. Ich hatte das Gefühl, dass wir alle in dieser Staffel darauf hingearbeitet haben.“ Doch es kam anders. Denn die Arztserie wurde um eine 19. Staffel verlängert. McKidd weiß: „Das Publikum scheint einfach immer noch mehr zu wollen.“

Und auch Ellen Pompeo erlebt den Hype rund um die Arztserie jeden Tag. „Die Serie spricht viele Menschen an und die jungen Leute lieben sie. Sie hat so viele Generationen von Mitarbeitern im Gesundheitswesen inspiriert“, erzählt sie im Gespräch mit Entertainment Tonight. „Ich denke also, dass es für die jungen Leute ein wirklich guter Inhalt ist, und wir werden versuchen, ihn für die jungen Leute beizubehalten.“

Wer könnte Ellen Pompeo ersetzen?

Doch nach 18 Staffeln voller Auf und Abs sehnt sich offenbar auch Ellen Pompeo nach einer Pause – und einem Ende als Meredith Grey. Denn in dem Gespräch betont sie, dass „Grey’s Anatomy“ auch ohne sie weitergehen könnte. Als Entertainment Tonight sie nach der Zukunft der Show fragt, erklärt sie, dass die Serie „nicht unbedingt“ mit ihr weitergehen muss: „Wir werden versuchen, es über mich hinaus weiterzuführen.“

Für viele Fans ist diese Prognose wohl ein richtiger Schock. Schließlich ist Ellen Pompeo eine der wenigen Schauspielerinnen, die seit der ersten Folge dabei sind. Doch eben diese lange Zeit und die unzähligen Drehstunden seien auf Dauer einfach „anstrengend“, betont sie.

Eine Einstellung, die sie bereits im vergangenen November teilte. Denn schon damals erklärte sie, dass sie schon einige Zeit lang versucht „sich darauf zu konzentrieren, alle zu überzeugen, dass es aufhören sollte“. Gegenüber Entertainment Tonight betont Ellen aber, dass das alles nur laute Überlegungen und Theorien sind. Wer sie als Hauptfigur ersetzen könnte, steht dementsprechend noch nicht fest. Eventuell könnte das dann jemand sein, der seit der ersten Staffel dabei ist. „Vielleicht finden wir jemanden, vielleicht auch nicht“, sagt sie.

Könntet ihr euch „Grey’s Anatomy“ ohne Meredith Grey vorstellen? Ja, da fällt den Machern bestimmt etwas ein! Nein, ihr Name steht doch im Titel!

