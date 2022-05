Für viele „Grey’s Anatomy“-Fans war das Serien-Aus von Sandra Oh aka Dr. Christina Yang wohl eines der schlimmsten. Doch wie ein Co-Star jetzt erklärt, gibt es offenbar einen Weg, Dr. Yang wiederzusehen.

Denn ihr ehemaliger Serienpartner Kevin McKidd hat ganz konkrete Vorstellungen.

Kehrt Sandra Oh zu „Grey’s Anatomy“ zurück?

Seit ihrem Serien-Aus im Jahr 2014 hoffen „Grey’s Anatomy“-Fans nur auf eines: Dr. Christina Yang wieder auf ihren Bildschirmen zu sehen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Hauptfiguren, die dramatische und spektakuläre Tode gestorben sind, wäre eine Rückkehr für Schauspielerin Sandra Oh möglich. Schließlich zog ihr Charakter am Ende von Staffel zehn einfach nur in die Schweiz.

Doch obwohl Oh in den vergangenen Jahren betonte, dass sie eine Rückkehr ausschließt, bleiben Fans hartnäckig. Und offenbar gehört zu diesen Fans auch ein ehemaliger Kollege. Denn „Grey’s Anatomy“-Star Kevin McKidd, der in der Serie ihren Ehemann Owen Hunt spielte, hat die Hoffnung auf eine Rückkehr immer noch nicht aufgegeben.

„Ich würde es lieben – und ich sage es immer wieder – ich würde es lieben, wenn Sandra Oh zurückkommen würde“, erklärt der Schauspieler gegenüber People. „Ich glaube nicht, dass sie es tun wird. Sie sagt immer wieder, dass sie es nicht tun wird. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, nerve ich sie und sage: ‚Komm schon, komm schon. Nur eine [Folge].‘ Vielleicht wird sie eines Tages ja sagen. Ich arbeite ständig an ihr.“

„Ich glaube, es gibt einen Weg, sie dazu zu bringen, noch eine zu machen“

McKidd erledigt somit also im realen Leben die Arbeit, die Fans seit Jahren in Twitter-Threads und Fan-Foren machen. Denn Christina Yang wäre wohl für alle eine großartige Überraschung – wenn auch nur für eine einzige Folge (Superfans würden sich vermutlich auch mit einer einzigen Szene zufrieden geben!)

Und McKidd ist überzeugt, dass es machbar wäre. „Ich glaube, es gibt einen Weg, sie dazu zu bringen, noch eine zu machen“, erklärt er. „Sie ist wirklich eine Künstlerin. Und wenn sie weitermacht, dann macht sie weiter. Es liegt also nicht an schlechten Gefühlen, sondern daran, dass sie sich weiterentwickelt hat.“

Ende von „Grey’s Anatomy“ unklar

Doch obwohl McKidd offenbar ganz klare Vorstellungen davon hat, wer in die Arztserie zurückkehren sollte, bleibt auch für ihn eines unklar: Wie soll „Grey’s Anatomy“ jemals enden? Zur Erinnerung: Wir sind derzeit bei Staffel 18 und ans Abschied nehmen denken Fans wohl noch lange nicht. „Ich weiß nicht, wie die Serie zu diesem Zeitpunkt endet“, sagt auch McKidd. „Wir alle dachten, diese Staffel würde das Ende sein. Ich hatte das Gefühl, dass wir alle in dieser Staffel darauf hingearbeitet haben. Aber das Publikum scheint einfach immer noch mehr zu wollen.“

Schuld daran sei unter anderem auch der Inhalt der Serie, ist sich der Schauspieler sicher. Denn: „Das Problem bei einer medizinischen Serie ist, dass die meisten Fernsehsendungen damit zu kämpfen haben, dass ihre Erzählweise oder das Konstrukt, wie sie Geschichten erzählen, zu kompliziert wird, um sie am Laufen zu halten“, erklärte er. „Bei Arztserien gibt es unendlich viele Geschichten, weil jeden Tag neue Leute in die Krankenhäuser kommen. Deshalb ist es schwer zu sagen, wie das Ende aussehen könnte. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es zu diesem Zeitpunkt größer ist als wir alle.“

Sieht also ganz so aus, als dürften sich Fans noch auf viele weitere „Grey’s Anatomy“-Abenteuer freuen.