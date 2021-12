Gerade die Weihnachtszeit bedeutet für viele Menschen vor allem eines: Stress. Doch einige Sternzeichen gehen auch mit den hektischsten Phasen leicht und entspannt um – sie sind absolut stressresistent.

Diese Sternzeichen bringt so leicht nichts aus der Ruhe.

Wassermann

Wassermänner sind absolute Ruhepole. Denn durch ihre Weisheit und Erfahrung wissen sie genau, dass Stress einfach nur Zeitverschwendung ist. Viel wichtiger ist es für sie, die Dinge so neutral wie möglich zu betrachten, um möglichst schnell Wege aus der stressigen Situation zu finden.

Da kommt den Wassermännern ihre kreative Ader nur allzu oft zugute. Denn während andere sich den Kopf zerbrechen, was sie ihren Liebsten schenken sollen, sind solche Dinge für Wassermänner ganz einfache Entscheidungen.

Das macht sie nahezu komplett stressresistent und gleichzeitig zu großartigen Ansprechpersonen, wenn man selbst einmal gestresst ist. Denn Wassermänner haben auch für ihre Liebsten immer einen Weg aus der Hektik parat.

Löwe

Löwen bringt so leicht nichts aus der Fassung. Sie haben immer den Überblick über jede Situation und wissen genau, was sie zu tun haben, um Konflikte und Krisen zu lösen. Das selbstbestimmte Tierkreiszeichen ist dadurch ziemlich stressresistent – auch, weil es immer weiß, wann man am besten Aufgaben abgeben sollte.

So kommt es für Löwen erst gar nicht zu stressigen Situationen. Gleichzeitig kann das Sternzeichen dadurch auch das machen, was es am liebsten macht: Die dominante Rolle übernehmen und anderen sagen, was sie zu tun haben.

Dadurch schaffen es die Löwen aber auch, sich nie zu viel vorzunehmen, sondern immer auch eine Balance zu schaffen, die es ermöglicht, durchzuatmen.

Krebs

Krebse sind Organisationstalente. Sie planen die Dinge am liebsten schon Monate im Voraus und wollen sich auf möglichst alles vorbereiten. Unvorhergesehene Stresssituationen gibt es für sie deshalb nur äußerst selten.

Denn das Tierkreiszeichen hat riesige Versagensängste und versucht deshalb, eben solche Situationen, in der es stressbedingt auch einmal zu Fehlern kommt, durch Planung und To Do Listen zu vermeiden. Dazu kommt, dass Krebse sehr emotional und empathisch sind und auch für ihr Umfeld immer das Beste wollen.

Deshalb versuchen sie auch immer, anderen stressige Dinge abzunehmen und für allgemeine Ruhe zu sorgen. Dadurch hat der Krebs immer eine sehr gefasste Ausstrahlung und scheint auf alle Szenarien vorbereitet zu sein.