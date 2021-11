Weihnachten ohne „Kevin – Allein zu Haus“ wäre kein richtiges Weihnachten. Was wäre aber, wenn wir euch sagen, dass es jetzt eine Neuauflage von dem Klassiker gibt? Und diese heißt *Trommelwirbel*: „Nicht schon wieder Allein zu Haus“.

Zu sehen gibt’s den Film auf Disney+!

Neuauflage von „Kevin – Allein zu Haus“

Kevin ist noch immer allein zu Haus. Allerdings heißt er nicht mehr Kevin, sondern Max. In der Neuauflage des Weihnachtsfilms „Nicht schon wieder allein zu Haus“ gibt es jede Menge Chaos, Pannen, aber auch die Liebe, Verbundenheit und Familie kommen dabei nicht zu kurz! „Ich hoffe, dass die Leute darüber nachdenken können, wie viel ihnen andere bedeuten, und dass sie gleichzeitig sehr, sehr gut lachen können (auf Kosten dieser armen Leute, die versuchen, in dieses Haus einzubrechen)“, so Jeremiah Samuels, der ausführende Produzent.

Und darum geht’s: Max Mercer ist ein frecher und einfallsreicher Junge, der zurückgelassen wurde, während seine Familie die Feiertage in Japan verbringt. Als ein Ehepaar das Haus der Familie Mercer ins Visier nimmt, um ein unbezahlbares Erbstück zu stehlen, liegt es an Max, es vor den Eindringlingen zu schützen… und er wird alles tun, um sie aufzuhalten. Es kommt zu urkomischen Verwicklungen epischen Ausmaßes, aber im absoluten Chaos erkennt Max, dass es keinen Ort gibt, der so schön ist wie das eigene Zuhause.

Das ist der Cast

In der Hauptrolle ist Archie Yates zu sehen, der aus dem Film „Jojo Rabbit“ bekannt ist. Und auch Ellie Kemper („Unbreakable Kimmy Schmidt“), Rob Delaney („Deadpool 2“), Aisling Bea („This Way Up“), Kenan Thompson („Saturday Night Live“), Tim Simons („Veep“), Pete Holmes („Crashing“), Devin Ratray („Kevin – Allein zu Haus“), Ally Maki („Wrecked“) und Chris Parnell („30 Rock“) sind dabei.

Hier geht’s zum Trailer: