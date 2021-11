Wuhuuu „Emily in Paris“ kehrt zu Weihnachten mit Staffel 2 zurück! Jetzt ist ein neuer Trailer erschienen und endlich erfahren wir, wie es mit Emily und Gabriel weitergehen wird.

Und uhhhh wer ist der neue Hottie da an Emilys Seite?

Netflix veröffentlicht neuen „Emily in Paris“-Trailer

Bonjour mes chéris! Der neue Trailer für die zweite Staffel von „Emily in Paris“ ist da! Es gibt mehr Fashion, mehr Spaß und mehr Gefühlschaos. Seid ihr auch schon so gespannt wie wir? Der Clip wirkt tatsächlich schon sehr vielversprechend:

Nachdem Staffel eins Emilys neues Leben in Paris zeigte und die aufstrebende Influencerin bei ihrem neuen Job als Social Media Beauftragte einer französischen Luxusmarke und der Suche nach einer neuen Liebe begleitete, steht Staffel zwei scheinbar ganz unter dem Motto Urlaub und neue Liebe.

Was wir bereits von der zweiten Staffel wissen

Emily findet mehr und mehr einen Draht zu ihren französischen Kollegen und ihrer mürrischen Chefin. Sie hat sich Hals über Kopf in ihren Nachbarn Gabriel (Lucas Bravo) verliebt und ist mit ihm im Bett gelandet. Es könnte so schön sein, wäre da nicht Gabriels Lebensgefährtin. Tatsächlich soll Emily im Urlaub an der Cote d’Azur auf andere Gedanken kommen. Doch da kommt ihr neuer Love-Interest in Spiel, gespielt vom „Katy Keene“-Alumnus Lucien Laviscount. Er wird als Alfie mitmischen, ein sarkastischer und charmanter Amerikaner, der sich weigert, in Frankreich Französisch zu sprechen. Anfangs sind er und Emily sich ziemlich unsympathisch, bis er ihr den Kopf völlig verdreht. Also der klassische Beginn einer Hollywood-Romanze! Ist Gabriel damit aus dem Rennen?

Zehn Episoden sind für die neue Season wieder einmal geplant. Wie viele davon tatsächlich an der Cote d’Azur spielen (statt in Paris), bleibt allerdings noch abzuwarten. Alle zehn Folgen gibt’s ab 22. Dezember 2021 auf Netflix. Ob danach eine dritte Staffel kommt ist leider noch nicht bekannt.