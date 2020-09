Sie wissen ständig alles besser, geben immer den Ton an und kommen einfach nicht damit klar, wenn mal jemand anderer das Sagen hat – echte Tyrannen eben. Oft ist dieses Verhalten auf das Geburtsdatum und das Sternzeichen zurückzuführen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind richtige Tyrannen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein ziemlich ehrgeiziges Sternzeichen, das seine Verantwortung sehr ernst nimmt. Vor allem im Job hat der Steinbock immer die Nase vorn und will der Beste sein. Doch dieser Ehrgeiz kann schnell auch mal ins Negative kippen. Denn oft vergisst er dabei die anderen und nimmt auf niemanden mehr Rücksicht. Teamwork? Fehlanzeige. Hauptsache, der Steinbock kommt an sein Ziel. Und die anderen müssen natürlich mitziehen. Diese Zielstrebigkeit äußert sich darin, dass er leider ziemlich tyrannisch werden kann. Doch eigentlich steckt in ihm ein weicher Kern.

Stier

Auch der Stier zählt zu den Tyrannen unter den Sternzeichen. Und das, obwohl er eigentlich vor allem in Freundschaften als eine treue Seele gilt. Er würde alles für seine Liebsten tun und gibt auch im Job immer 100 Prozent. Denn er will keinesfalls jemanden enttäuschen. Allerdings kann genau das oft zum Problem führen. Weil er so schnell für eine Sache brennt, kann der Stier nämlich ganz schön ungemütlich und tyrannisch werden. Sobald etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, dann wird er ziemlich aufbrausend und manchmal sogar etwas lauter. Wenn er allerdings etwas erreichen will, dann sollte er diesen Befehlston lieber sein lassen.

Löwe

Wie wir alle wissen, steht der Löwe gerne im Mittelpunkt und genießt es, alle Blicke auf sich zu lenken. Er lässt sich von den anderen gerne feiern und saugt jede Aufmerksamkeit, die er bekommen kann. Das braucht der Löwe, wie die Luft zum Atmen. Und gerade weil der Löwe es so liebt, im Mittelpunkt zu stehen, würde er auch alles dafür tun, damit das so bleibt. Und dabei kann er ziemlich ungemütlich werden. Dieses Sternzeichen hat eine sehr dominante und tyrannische Art. Anderen zu sagen, was sie tun sollen, zählt definitiv zu seinen Leidenschaften. Der Löwe sollte allerdings mal versuchen, diese Charakterzüge positiv zu nutzen, anstatt sein Umfeld auf lange Sicht damit zu vergraulen.