Der Egoismus von manchen Menschen geht so weit, dass sie ihre Mitmenschen komplett vergessen. Sie denken nur an sich und ihren Vorteil. Ihre Freunde und Familie kann da schon mal auf der Strecke bleiben. Übrigens kann sich dieses Verhalten auch auf das Sternzeichen zurückführen lassen.

Denn diese drei Sternzeichen sind extrem selbstsüchtig:

Widder

Der Widder glaubt oft, die Erde rotiert um ihn. Und, wenn mal nicht alle Aufmerksamkeit auf ihm ist oder er gerade kein Lob für seine Arbeit bekommt, kann ihm das sehr auf die Nerven gehen. Auch mit Eifersucht kann er nur schlecht umgehen und versucht daher immer und überall das Beste für sich selbst herauszuschlagen. Wie sich seine Mitmenschen dabei fühlen, ist ihm völlig egal. Denn seine Selbstsucht ist größer als seine Empathie.

Stier

Der Stier ergreift jede Chance, um Erfolg zu haben. Vor allem im Job geht er dabei über Leichen. Dass man auch mal im Team arbeiten muss, versteht dieses Sternzeichen nur schlecht. Denn es denkt nur an sich selbst und möchte auch besser behandelt werden als alle. Daran können aber schnell mal Freundschaften zerbrechen. Deswegen sollte der Stier ab und zu auch einfach den Erfolg teilen und erkennen, wann er die Lorbeeren abgeben muss.

Skorpion

Der Skorpion tut vieles nur aus dem Grund, auch einen Nutzen daraus ziehen zu können. Dieses Verhalten legt er sogar in seiner Partnerschaft an den Tag. Er hilft seinem Partner nur, weil er auch eine Gegenleistung erwartet. Außerdem kann er sich nur schlecht in die Gefühle anderer hineinversetzen, weil er primär mit sich selbst beschäftigt ist. Das Sternzeichen denkt meist nur an sein eigenes Wohlbefinden.