Antriebslos, schläfrig und einfach nur müde. Die Winterjahreszeit steht vor der Tür und somit ist auch die Wintermüdigkeit im Anmarsch.

Wir haben für euch hilfreiche 5 Tipps gegen Wintermüdigkeit.

Ursachen für Wintermüdigkeit

Vermutlich kennt jeder die klassische Wintermüdigkeit. Du fühlst dich antriebslos, jede körperliche Tätigkeit ist zu viel, zu anstrengend und am besten möchtest du deinen ganzen Tag im Bett verbringen und schlafen. Doch woher kommt diese Wintermüdigkeit? Der Auslöser dafür ist die Produktion des Schlafhormons Melatonin in unserem Körper. Der Lichtmangel in den Wintermonaten hat einen Einfluss auf unsere Hormonproduktion im Gehirn. Somit steigt auch unser Schlafbedürfnis.

Mit diesen 5 Tipps kannst du gegen die Wintermüdigkeit ankämpfen:

1. Bewegung am Morgen

Bewegung besiegt die Wintermüdigkeit! Und nein, wir meinen damit keine anstrengende Workout-Session. Versuch es mit einem kurzen Spaziergang am Morgen oder noch besser: Gehe kurze Strecken zu Fuß, bevor du sie mit deinem Auto oder öffentlichen Verkehrsmittel fährst. Alleine 10-15 Minuten an Bewegung am Morgen werden dir dabei helfen, deinen Körper und deine Seele aufzuwecken.

2. Ausreichend trinken

Wasser kann Wunder bewirken, zum Beispiel gegen das Schläfrigkeitsgefühl. Genau deshalb solltest du auch im Winter viel trinken und deinen Körper damit ausreichend versorgen. Außerdem: wer zu wenig Wasser trinkt, leidet schneller an Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche oder Müdigkeit. Wasser hält uns frisch und munter, daher ausreichend trinken!

3. Hol dir Vitamine ein

Wenn wir schon beim Thema Wunder sind, dann hier ein weiteres Wunderheilmittel gegen Wintermüdigkeit: Vitamine. Unser Immunsystem sollte ohnehin in den Wintermonaten gepusht werden, deshalb sind Vitamine der ultimative Powerkick. Ingwer-shots und selbst gepresster Orangensaft sind eine absolute Empfehlung!

4. Ausreichend Schlaf

Natürlich sollten wir uns immer um einen ausreichenden Schlaf bemühen. Im Winter ist dies jedoch noch wichtiger als sonst. Warum? Ganz einfach: Das fehlende Tageslicht und auch die Kälte wirken sich auf unser inneres Gleichgewicht aus. Demnach braucht also unser Körper einen erholsameren Schlaf.

5. Ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung kann tatsächlich Müdigkeit bekämpfen. Achte daher also auf dein Essverhalten, vor allem in den Wintermonaten neigen wir alle dazu, zu naschen. Durch eine Nährstoffversorgung, die gesund ist, kann deine Stimmung im positiven beeinflusst werden.