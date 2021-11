Wir lieben Glitzer und einen glamourösen Auftritt! Aufbrezeln kostet jedoch ziemlich viel Zeit und busy wie wir alle sind, muss es schnell gehen! Da kann es auch schon mal vorkommen, dass wir direkt vom Büro zur Office Weihnachtsparty düsen. Kein Problem, wir zeigen dir die besten Hacks, wie du trotz Zeitdruck einen glänzenden Auftritt hinlegst!

1. Let’s get this Sparkle started!

Wir finden, an Weihnachten kann es gar nicht genug funkeln! Das kommt uns natürlich ziemlich zu Gute, wenn der Beginn der Weihnachtsfete immer näher rückt. Wir wissen ja nicht wie’s dir geht, aber wir brauchen für den perfekten Lidstrich gefühlt ewig! Daher setzen wir heuer auf Sparkle-Lidschatten, denn davon gibt es einfach kein zu viel! Schnell aufgetragen, mit dem passenden roten Lippenstift und ein Paar Fake-Lashes, wirst du garantiert zum Eye-Catcher! Die Nägel lackierst du am besten während des Zoom-Meetings, denn hey, das merkt doch eh niemand!

via GIPHY

2. Nice Hair, was will man mehr?

Lockenmähne oder doch seidig glatt, die richtige Frisur macht viel aus! Für ein ruck zuck-Finish parken wir unser Berry Crush Glätteisen von BaByliss in der Schreibtischlade, denn mit dem können wir selbst im Büro in Windeseile einen angesagten Look zaubern. Die Serie enthält außerdem einen Föhn, der deine Haare mit viel Glanz und Geschmeidigkeit versorgt und einen Lockenstab, mit dem du mühelos die herrlichsten Locken und makellose Wellen zauberst – wie frisch vom Frisör! Das Beste: Die Produkte der Berry Crush Linie lassen sich auch wunderbar verschenken! Ob Mama, BFF oder die Lieblingskollegin, eines ist klar: schöne Haare bereiten allen eine Freude!

Bild: BaByliss Berry Crush

3. Dresscode: Black

Du sitzt bis kurz vor Partybeginn im Büro fest und konntest am Vortag kein Outfit mehr zusammenstellen, weil du nach dem fünften Punsch mit den Mädels einfach nur mehr ins Bett wolltest? No Problem, wir haben unseren Alltime-Favourite Klassiker-Tipp für dich: Das kleine Schwarze. Mit einem schwarzen Kleid, einem Hosenanzug oder einem Jumpsuit, kannst du einfach nichts falsch machen und bist immer perfekt gestylt! Ein auffälliges Paar Ohrringe findest du bei jeder Drogerie ums Eck und ohne viel Stylingerfahrung bist du ready to go!

via GIPHY

4. Gesprächsthema Nummer 1

Manchmal ist einfach keine Zeit zum Aufbrezeln und du möchtest dennoch das Gesprächthema Nr. 1 auf der Weihnachtsfeier sein? Dann nimm all deinen Mut zusammen, denn es wird crazy! Die vielen Punsch-Dates lassen uns schon mal ziemlich verrückte Sachen machen, wie beispielsweise ganz spontan ein Piercing stechen. Im Gesicht. Damit bleibst du beim Vorstand auf jeden Fall im Gedächtnis, die Frage ist nur, ist das gut oder schlecht? Wer sich nicht durchlöchern lassen möchte, der kann natürlich auch auf ein Tattoo zurückgreifen, da hast du auf jeden Fall lange was davon!

via GIPHY

5. Christbaum-Schmuck

Die Drogerie hat schon zu und auch sonst lässt sich nirgendwo ein auffälliger Schmuck herkriegen? Keine Panik, wir wissen, dass ohne Klunker nichts läuft. Zum Glück sind auch unsere Christbäume herrlich funkelnd geschmückt und sind wir mal ehrlich, der Name „Christbaumschmuck“ sagt alles. Also ran an die Tanne, pack deine sneakiesten Diebstahlmoves aus und schnapp dir das auffälligste Paar Christbaumkugeln was du findest kannst! Ab damit ins Ohr und du bist bestens gerüstet! Bling bling!

via GIPHY