Nicht jedem fällt es leicht, Vertrauen aufzubauen. Manche Menschen verharren stattdessen in vorgefertigten Meinungen und bestehen auf Fakten, mit denen sie sich am wohlsten fühlen. Ihre Grundeinstellung ist skeptisch.

Diese Sternzeichen sind sehr misstrauisch.

Fische

Fische sind sehr emotional und neigen dazu, schnell das Schlimmste zu befürchten. Sei es ein Arztbesuch, ein Aussprechen nach einem Streit oder ein Mitarbeitergespräch: Fische bereiten sich immer auf das Worst Case Szenario vor.

Wenn dieses dann nicht eintrifft, sind Fische sehr misstrauisch und skeptisch und wollen lange nicht wahrhaben, dass ihnen die Wahrheit gesagt wird. Damit Fische einem vertrauen, muss man ihnen immer wieder viel Bestätigung entgegenbringen und ihnen versichern, dass das Worst Case Szenario, das sie sich ausgemalt haben, ganz bestimmt nicht eintreffen wird. Erst dann können Fische ihre Skepsis ablegen.

Stier

Stiere sind Denker und haben einen starken eigenen Willen. Sie planen meist die Reaktionen von anderen gedanklich vor und glauben, auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Hinzu kommt eine bestimmte Eitelkeit, die oft dafür sorgt, dass Stiere stur auf ihrer Meinung beharren und der Ansicht sind, immer richtig zu liegen.

Das macht sie in Konfliktsituationen sehr skeptisch, weil das Tierkreiszeichen oft so in der eigenen Meinung verfahren ist, dass es anderen schlichtweg nicht trauen will. Um Stiere zu überzeugen muss man also auch ihre eigenen Ansichten bestätigen, bevor man weitere Optionen erklärt.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr sachliches Sternzeichen. Er mag Fakten und Tatsachen, saugt Wissen auf wie ein Schwamm und ist überzeugt davon, über alles Bescheid zu wissen.

Wenn das Tierkreiszeichen also mit neuen Tatsachen konfrontiert wird, über das es noch keine Hintergrundinformationen hat, wird es brenzlig. Denn dann vertrauen Skorpione schwer, sind skeptisch und wollen alle Infos noch dreimal nachprüfen, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Das kann vor allem in einem Streit anstrengend werden. Aber wer dem Skorpion genug Zeit lässt, alles nachzukontrollieren, wird oft mit Einsicht belohnt. Denn Skorpione haben keine Scheu zuzugeben, wenn sie im Unrecht waren.