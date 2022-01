Schon wieder müssen wir uns von einer großen Persönlichkeit aus der Modewelt verabschieden. Der französische Modeschöpfer Manfred Thierry Mugler ist gestern unerwartet verstorben. Um seine Kreationen gebührlich in Ehren zu halten, werfen wir einen kleinen Blick auf die ikonischsten und beeindruckendsten Looks des Modedesigners.

Der Franzose zählte nämlich nicht ohne Grund zu den Moderevolutionären unserer Zeit.

Best of Thierry Mugler

Der Designer bestach vor allem durch seine außergewöhnlichen und avantgardistischen Schnitte. „Drama“ war buchstäblich sein zweiter Name. Denn am liebsten kombinierte er klassischen Glamour mit einem Hauch Theatralik und kreierte so seine einzigartigen Looks. Die Welt konnte einfach nicht genug von ihnen kriegen. Denn er verabschiedete sich von starren Vorstellungen, wie Mode auszusehen hat und designte stattdessen dramatische Figuren.

Bild: Francois Durand / Getty Images Entertainment

Auch Hollywood war süchtig nach seinen Designs. Auf der Bühne oder auf dem Red Carpet der Met Gala, es gab kaum eine Preisverleihung oder ein Event, auf dem seine Designs nicht zu sehen waren. Davon schrieben einige Looks sogar Red-Carpet-Geschichte.

Kim Kardashian im Wet Look

Bei der Met Gala 2019 schreitete Kim Kardashian in Thierry Muglers Wet-Look Kleid über den roten Teppich. Am ganzen hautfarbenen Kleid hingen kleine Wassertropfen herunter. Es wirkte fast so, als wäre sie direkt aus ihrer Badewanne gestiegen und hätte sich in eine Wassernixe verwandelt, um pünktlich bei dem Modeevent zu erscheinen.

Bild: Neilson Barnard / Getty Images Entertainment

Megan Fox im Naked Dress

Kein Wunder, dass auch Megan Fox nicht Finger von den Designs des Franzosen lassen konnte. Wer, wenn nicht Megan steht auf einen dramatischen Auftritt?! Mit dem durchsichtigen Kleid lenkte sie die gesamte Aufmerksamkeit der VMAs 2021 auf sich. In dem Naked Dress präsentierte sie ihre einzigartigen Kurven und verdeckte wirklich nur das Notwendigste.

Bild: Jamie McCarthy / Getty Images Entertainment

Cardi B als Venus

Auch Cardi B ist immer für einen glamourösen Auftritt zu haben und schlüpft gern in andere Rollen. Bei den Grammy Awards 2019 schlüpfte sie unter anderem in die Rolle der halbnackten Venus, die mit Perlen geschmückt aus einer Muschel steigt. Ein Look, an den man sich auf jeden Fall erinnern kann. Seitdem stellt sie ihre Red-Carpet-Looks immer wieder mit dem Mugler-Team zusammen.

Bild: Jon Kopaloff / Getty Images Entertainment

Bella Hadid

Schon in der Vergangenheit liefen Supermodels wie Claudia Schiffer und Naomi Campbell für die Luxusmarke. Heute gehören Models wie Bella und Gigi Hadid zur neuen Supermodel-Garde und verleihen den ikonischen Pieces sogar noch eine extra Portion Coolness.