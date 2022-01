Schockierende Nachrichten aus der Modewelt: Der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler ist tot. Am 23. Jänner 2022 ist er in Alter von 73 Jahren gestorben.

Das teilt sein Management in den sozialen Medien mit.

Thierry Mugler ist gestorben

Die Nachricht seines Todes kommt sehr überraschend: Manfred Thierry Mugler ist tot. Der französische Designer sei im Alter von 73 Jahren „eines natürlichen Todes“ gestorben, wie sein Management mitteilt. Erst zu Beginn der Woche wollte der Modeschöpfer neue Kooperationen bekannt geben. Leider ist es dazu nicht mehr gekommen. In einem Instagram-Posting auf seiner offiziellen Facebook-Seite ist zu lesen: „Wir sind am Boden zerstört, den Tod von Manfred Thierry Mugler am Sonntag, dem 23. Januar 2022 bekannt zu geben. Möge seine Seele in Frieden ruhen.“

Stars wie Kim Kardashian, Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry, Madonna, Rihanna und viele weitere liebten seine avantgardistischen Kreationen. Im Jahr 1973 gründete Mugler sein eigenes Label „Café de Paris“, bevor er ein Jahr später die Firma „Thierry Mugler“ ins Leben rief.

Familie aus Linz

Der Designer kam 1948 in Straßburg auf die Welt, doch seine Familie stammte ursprünglich aus Linz. Mit 20 Jahren beschloss er dann, nach Paris zu ziehen und seine Modekarriere zu verfolgen. Bekannt war der 73-Jährige vor allem durch seine einzigartigen Inszenierungen – über seine Modeschauen vor tausenden von Zuschauern sprach die ganze Welt. Mugler entwarf sogar Bühnen-Kostüme für Pop-Ikone David Bowie. Auch das Parfüm „Angels“, das bereits 1992 auf den Markt kam, hat Mugler weltweiten Ruhm eingebracht. Denn die Verkaufszahlen waren so gut, dass der Duft sogar dem legendären N°5 von Chanel den ersten Platz in den Verkaufscharts streitig machte.

Immer wieder war der Designer in TV-Produktionen zu sehen, auch wenn er sich bereits im Jahr 2002 aus der Modewelt zurückgezogen hat. Unvergessen bleibt etwa der Gastauftritt in Heidi Klums Show „Germany’s Next Topmodel“.

Woran Manfred Thierry Mugler letztlich gestorben ist, ist jedoch noch nicht bekannt.