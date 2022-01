Die Modewelt trauert um eine Ikone: Der ehemalige Kreativdirektor der Vogue, André Leon Talley, ist gestorben. Bekannt wurde er vor allem als enger Mitarbeiter von Anna Wintour.

Talley wurde 73 Jahre alt.

Fashion-Legende André Leon Talley ist tot

Es ist ein großer Schock für die Modebranche: Der Autor, Journalist und ehemalige Kreativdirektor der Vogue ist tot. André Leon Talley sei laut Medienberichten in einem Krankenhaus in New York behandelt worden, wo er kurz darauf starb. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Auf seiner offiziellen Instagram-Seite ist zu lesen: „Mit großer Trauer geben wir den Tod von André Leon Talley am 18. Januar 2022 in New York bekannt. Mr. Talley war der überlebensgroße, langjährige Kreativdirektor der Vogue während ihres Aufstiegs zur Dominanz als Modebibel der Welt.

Bekanntheit erlange Talley vor allem, weil er von 1987 bis 1995 als enger Berater von Vogue-Chefin Anna Wintour tätig war und das Modemagazin nachhaltig prägte. Er schrieb auch für zahlreiche andere namhafte Magazine, wie W-Magazin, Women’s Wear Daily, Interview-Magazin sowie für die New York Times. Auch als Stylist für die Obamas hat Talley in seiner Karriere gearbeitet. Fernsehauftritte hatte er unter anderem als Juror bei „America’s Next Top Model“ sowie in der Kultserie „Sex and the City“.

In den letzten fünf Jahrzehnten war der 73-Jährige aber auch als Vertrauter von Luxus-Labels wie Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Fürstenberg, Bethann Hardison und Manolo Blahnik zu sehen. „Er hatte eine Vorliebe dafür, junge Designer zu entdecken, zu fördern und zu feiern“, so die Gedenkworte an den Modeexperten.

Stars trauern um Talley

Nach dem Bekanntwerden des tragischen Verlustes trauern Stars und Modeschaffende um die Legende Talley. Designerin Diane von Fürstenberg schreibt etwa auf Instagram: „Auf Wiedersehen, Darling André … Niemand hat die Welt glamouröser gesehen als du … niemand war großartiger und gefühlvoller als du… die Welt wird nun weniger fröhlich sein. Ich habe dich geliebt und 45 Jahre lang mit dir gelacht… Ich werde deine lauten Schreie und treue Freundschaft vermissen… Ich liebe dich sooo sehr.“