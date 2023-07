Zusammen mit ihrer Freundin Leah McCarthy reiste Supermodel Gigi Hadid vor wenigen Tagen in die Karibik. Die Einreise verläuft aber nicht unbedingt reibungslos. Denn bei der Grenzkontrolle am Flughafen wurde das Model mit Marihuana im Gepäck erwischt und verhaftet.

Jetzt äußert sich die 28-Jährige über einen Sprecher zu dem Vorfall.

Gigi Hadid in der Karibik verhaftet

Das Supermodel war vor knapp zwei Wochen auf dem Weg in ihren wohl verdienten Sommerurlaub auf den Cayman Islands in der Karibik. Dort mit dem Privatjet angekommen, untersuchte die Zoll- und Grenzkontrolle Gigi und ihre Freundin Leah McCarthy. Und schlug schließlich Alarm! Denn die Beamten stellten laut der lokalen Nachrichtenseite Cayman Marl Road neben Marihuana auch Utensilien zum Konsum von Marihuana im Gepäck der beiden Freundinnen sicher.

Daraufhin wurden sowohl Gigi als auch Leah wegen Verdachts der Einfuhr von Rauschmitteln verhaftet. Kurze Zeit später sollen beide aber wieder gegen Kaution freigelassen worden sein. Bei einer Anhörung zwei Tage später, bekannten sich das Model und ihre Reisebegleiterin offenbar vor Gericht schuldig und mussten jeweils eine Geldstrafe von 1000 US-Dollar (umgerechnet ca. 890 Euro) zahlen.

Gigi Hadids Sprecher stellt klar

Jetzt meldete sich das Supermodel erstmals öffentlich zu dem Vorfall und ließ über einen Sprecher gegenüber E!News ausrichten: „Gigi war mit Marihuana unterwegs, das sie legal in New York mit einer medizinischen Lizenz erworben hatte„. Medizinisches Marihuana sei seit 2017 auch auf den Cayman Islands legal, weshalb es keinen Eintrag in Gigis Akte gegeben habe. Gigi habe ihren restlichen Urlaub auf der Insel also entspannt genießen könne, so der Sprecher weiter.

Auf Instagram teilte die 28-Jährige einige Schnappschüsse und Urlaubsbilder kurz nachdem ihre Verhaftung bekannt geworden war. In der Caption dazu schreibt sie: „Ende gut, alles gut“ und bezieht sich damit vermutlich auf die Verhaftung. Offenbar hat sie sich von dem Schock zu Beginn ihrer Reise also tatsächlich schnell wieder erholt. Ganz zur Verwunderung einiger Fans. Die sind sich zumindest in den Kommentaren unter dem Posting nämlich nicht ganz einig, ob sie Gigis Umgang mit dem Vorfall richtig finden. Während die einen die Sache lustig finden, sind andere der Meinung, sie gehe zu locker mit dem Vorfall um.